Operatív törzs: kedden érkezik a hatodik oltható vakcina

Ismét megtartotta szokásos online tájékoztatóját az operatív törzs hétfőn. Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a rendőrségi intézkedésekről számolt be:

Ezt követően Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta:

Alig van már az idősek között olyan személy, aki kérte az oltást és még nem kapta meg. Számukra továbbra is nyitott a lehetőség.

A hétvégi pedagógusoltási kampány kapcsán azt közölte, 80 százalékos volt a megjelenés, azonban úgy döntöttek, a tanárok kapnak "még egy lehetőséget", azaz: aki valami miatt nem jelentkezett az oltópontokon, de kapott SMS-t, újra várhatja a behívót.

A tisztifőorvos arról is beszélt, kedden 28 800 Janssen-vakcina érkezik, hamarosan pedig 248 040 Pfizer is.

– közölte.

Örömének is hangot adott, miszerint növekszik az oltás népszerűsége, továbbá mindenkit arra biztat, hogy ne válogasson az oltások között.

– hangsúlyozta.

Elmondta továbbá, már tetőzött a harmadik hullám, azonban

tartsuk be családi körben és otthonainkban a higiéniai szabályokat, sokan számolnak be olyan eseményekről, ahol családi tragédiák is történtek a találkozásból