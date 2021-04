Petry Zsolt azt állítja, hogy a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjúját

Mint ismert, a Dárdai Pál által trenírozott Herta BSC menesztette Petry Zsolt kapusedzőt a Magyar Időkben Nemzetben megjelent interjúja miatt.

Petry az említett interjúban arról beszélt, hogy Gulácsi jobban tenné, ha a focival foglalkozna, majd kifejtette, hogy Európa morálisan mélyre süllyedt, a bevándorláspolitika az erkölcsi leépülés megnyilvánulása, illetve olyat is mondott, hogy fáj neki, hogy rasszistának tartják csupán azért, mert azt mondja, "rettentő sok bűnöző lepte el Európát".

Az ügy aztán odáig "fajult", hogy a magyar külügyminiszter parlamenti államtitkára, Magyar Levente bekérette Németország budapesti nagykövetségének ügyvivőjét hivatalába.

A Telex hétfő délelőtt szúrta ki, hogy Petry Zsoltot megkereste az eset után a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap. A lapnak azt mondta a korábbi válogatott kapus, hogy

a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjú szövegét, például kihagyták belőle azt a mondatát, miszerint nagyon is el tudja képzelni, hogy egy gyermek nagyon boldogan nőhet fel egy homoszexuális családban.

Petry arról is beszélt, hogy Magyarországon Gulácsi Péter szivárványcsaládok melletti kiállását erősen kritizálták, és szerinte sok elfogadhatatlan megjegyzést is kapott.

„Igyekeztem világossá tenni, hogy mindenki, akárcsak Péter, szabadon kifejtheti a véleményét. Ugyanakkor jeleztem, hogy a politikai kérdésekben nyilatkozó fiatal játékosok gyakran olyan ellenségeskedésnek teszik ki magukat, ami árthat vagy véget is vethet a karrierjüknek. Ezért mondtam azt, hogy nem értem, hogy tehetett ilyet. Ezt nem értem. Ezt nem korrektül fordították”

– mondta Petry Zsolt, hozzátéve, hogy nemrégiben a magyar kormánypárti újságírók által támadott Gulácsi Péter támogató üzenetet írt neki, amelyben azt írta:

„Szia Zsolti. Sajnálom, ami történt, és azt is, amit a média most veled tesz. Mindig is nagyra értékeltem az őszinteséged és a jellemed”