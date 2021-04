Magyar Nemzet: Petry Zsolt nem ragaszkodott a kimaradt mondatokhoz

A Magyar Nemzet szerkesztősége reagált Petry Zsolt a Hertha Berlin korábbi kapusedzőjének a Frankfurter Allgemeine Zeitungban tett nyilatkozatára, mely szerint lapuk egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjú szövegét, ami a kirúgásához vezetett.

Petry Zsolt azt állítja, hogy a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjúját Mint ismert, a Dárdai Pál által trenírozott Herta BSC menesztette Petry Zsolt kapusedzőt a Magyar Időkben Nemzetben megjelent interjúja miatt. Petry az említett interjúban arról beszélt, hogy Gulácsi jobban tenné, ha a focival foglalkozna, majd kifejtette, hogy Európa morálisan mélyre süllyedt, a bevándorláspolitika az erkölcsi leépülés megnyilvánulása, illetve olyat is mondott, hogy fáj neki, hogy rasszistának tartják csupán azért, mert azt mondja, "rettentő sok bűnöző lepte el Európát".

Petry azt állította, hogy kihagyták belőle azt a mondatát, miszerint "nagyon is el tudja képzelni, hogy egy gyermek nagyon boldogan nőhet fel egy homoszexuális családban.". A Magyar Nemzet most lehozta az interjúból kivágott részeket, amiket elmondásuk szerint azért vettek ki, mert Petry előző kérdésre adott válaszban már reagált Gulácsi Péter közleményére. Hozzátették a cikk bevezetőjében külön kiemelték, hogy Petry Zsolt maximálisan tiszteletben tartja Gulácsi Péter véleményét, ezzel megőrizve a kihagyott mondatok üzenetét.

A lap által közzétett teljes válasz, kiemelve a meg nem jelent résszel:

Társadalompolitikai kérdésekben van véleménye? Nemzeti oldalt említett az imént, a konzervatív oldallal szimpatizál?

– Teljes mértékben. Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorlás-politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Én nem Péter véleményével szemben állok, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisgyerek jól érzi magát egy homoszexuális családban. Csak azt kérem, hogy ne ez legyen az irányadó. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel.

A Magyar Nemzet szerint Petry Zsolt csak azután tette szóvá a kimaradt mondatot, hogy a klubjánál, a Herthánál kérdőre vonták, majd pontosítást kért. Megkérdezték, ragaszkodik-e ahhoz, hogy a szóban forgó két mondatot szó szerint leközöljék, erre nemmel válaszolt.

A lap lezártnak tekinti az ügyet, azonban kihangsúlyozták: