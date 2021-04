Csányi Tamás: "Keményen el fogunk számoltatni mindenkit, aki valamennyire is megkárosította az embereket"

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban. Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Az ellenzék erőviszonyainak felmérését szolgáló előválasztáson Csányi Tamás országgyűlési képviselő fog a Jobbik színeiben elindulni Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú választókerületében. Az előválasztás mellett a választókörzetéről, a kormányváltás kihívásairól és az oktatás helyzetéről is kérdeztük a szakpolitikust, de kitértünk a jászsági körzetben mandátumot szerzett Boldog István korrupciós ügyére és ezzel összefüggésben az elszámoltatás kérdésére is. Interjú.

Tombol a koronavírus harmadik hulláma, az általános és a középiskolák is a digitális tanrendre álltak vissza, és persze a KRÉTA-rendszer egyből meg is adta magát. Ön szerint a kormány megfelelő védelmet biztosított a pedagógusok számára?

Ennél a kérdésnél vissza kell néznünk az egy évvel ezelőtti helyzetre. Akkor, amikor betört a koronavírus az országba, és a kormány szinte bagatellizálta a helyzetet. Emlékezzünk a "nem kell hordani a maszkot" vagy az "itt nyugodtan össze-vissza fertőzhetjük egymást" kijelentésekre. Mi már akkor elsőként kértük, hogy zárják be az iskolákat, hiszen ez nemcsak a diákok és a pedagógusok szempontjából fontos, hanem mindenkinek.

Azóta zárlat van, kijárási korlátozás, de a helyzet katasztrofálissá vált, lassan ott tartunk, mint az olaszok. Mit csináltak egy éven keresztül?! Hol van az oktatási államtitkár? Hol van a digitális fejlesztésért felelős kormánybiztos? Miért nincs még mindig egy használható platform a rengeteg pénzbe kerülő és mégis használhatatlan KRÉTA helyett?

Ezek a kérdések járnak a fejemben, ezekre nem kapok választ egy éve, és azóta próbálom nyugtatni a volt tanárkollégáimat, akik még mindig várnak az oltásra, akik a szülőkkel közösen küzdenek azért, hogy a diákok ne maradjanak le a tanulmányaikkal. A gyerekektől a felvételin senki sem fogja megkérdezni, hogyan boldogultak a digitális tanrenddel, és azt sem, hogy melyik online felületen tanították őket, hanem csak az fog számítani, mit tudnak.

Teljes összegű táppénzt biztosítana a Covid-fertőzött pedagógusoknak Csányi Tamás A Jobbik oktatási szakpolitikusa, Csányi Tamás határozati javaslatban kezdeményezi, hogy azok a pedagógusok, az iskolákban működtetésében nélkülözhetetlen technikai alkalmazottak és nevelést segítők, akik a koronavírus-járvány következtében kiesnek a munkájukból, a jelenlegi, 60 százalékos helyett 100 százalékos mértékű táppénzre legyenek jogosultak. Csányi azt is szeretné elérni, hogy ennek a kifizetése soron kívül, a tárgyhónapot követően azonnal kerüljön sor.

Érzékelhetően enélkül is akadnak problémák, hiányosságok a közoktatásban. Milyen megoldási javaslatokat szorgalmaz általánosságban az oktatás helyzetének javítása érdekében?

Egyszerű: egy, a digitális oktatáshoz mindenki számára használható rendszert és azt, hogy vegyék végre emberszámba a pedagógusokat! Amikor az olvasó azt mondja magában, hogy persze, könnyű a tanároknak, hiszen három hónap szabadságuk van, akkor gondolkozzon el például azon, hogy abban a három hónapban a pedagógus tábort vagy éppen nyári foglalkozásokat vezet, júniusban még tanévet zár, augusztusban pedig már a következő tanévre készül. Tudok olyan helyről is, ahol most, a járvány alatt a tantestület takarítja az intézményt. Ehhez nem kell kommentár. Ahogy ahhoz sem, hogy hányan fogják megköszönni a pedagógusok közül Hoffmann Rózsának az életpályamodellt.

Csányi Tamás Jobbik Magyarországért Mozgalom

Az Ön választókerületében szerzett mandátumot Boldog István fideszes országgyűlési képviselő, akit egy, az országos médiát is megjárt korrupciós ügyben gyanúsítanak. 2020 decemberében vádat emeltek ellene, idén januárban pedig több mint 6,6 millió forint vagyonelkobzást, hat év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, ötmillió forint pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért rá a Központi Nyomozó Főügyészség. Hol tart most az ügy? Tényleg letöltendő vár Boldog Istvánra?

Sajnos, ez egy komoly ügy a választókerületben. Én mégis azt tapasztalom, hogy nem mindenki hallott Boldog zűrös ügyeiről. A felülről, külön telefonokról irányított, közszolgálatinak mondott, de valójában állami tévé és rádió egyáltalán nem vette górcső alá a fideszes képviselő kínos és törvénysértő dolgait, és itt sokan csak abból a forrásból tudnak tájékozódni. Nagyon fontos lenne, hogy itt, helyben is mindenhol lássák az emberek, valójában kicsoda is Boldog István, arról nem is beszélve, hogy mennyi pénzt lopott el a társaival. Az eddigi információk szerint Boldog Istvánra sokéves börtön és sokmilliós büntetés vár. Két cserkeszőlői projekttel kapcsolatosan pénzügyi visszaélések képezik a hamarosan kezdődő bírósági tárgyalás alapját, és ahogy nézzük a hasonló eseteket, nagyon valószínű, hogy letöltendőt kaphat a képviselő.

Patyomkin-ügyek Boldog István körül Boldog István választókerületében egymás között mindenki nagyon közlékeny, amikor a Fidesz országgyűlési képviselőjének büntetőügyéről érdeklődtünk. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4. választókerület településeinek, kisvárosainak lakói ugyanis pontosan tudják, hogy ki az a Boldog István, és hogy miért folyik ellene büntetőeljárás.

Lesz elszámoltatás a 2022-es kormányváltás után?

Keményen el fogunk számoltatni mindenkit, aki valamennyire is megkárosította az embereket,

hiszen nagyon nem mindegy, hogy a TOP-os pályázatokon megvalósuló, uniós források minden fillérje megfelelő módon hasznosul, vagy valakinek a saját zsebét gazdagítja.

Az ellenzék megállapodott, hogy mind a 106 körzetben egy az egyben mérkőznek meg a Fidesszel, miért érdemes részt venni az előválasztáson?

Az előválasztáson az emberek döntenek, demokratikus körülmények között, és magától értetődően azt támogatják majd az ellenzéki pártok, aki elnyerte a választópolgárok bizalmát. Az előválasztás mindenképpen legitimációs erővel ruházza fel a legtöbb ellenzéki támogatást megszerző jelöltet. Ez nyilvánvalóan az ellenzéki szavazók mozgósítása szempontjából felhajtóerővel bír. A néppárti Jobbik hisz az "egy az egy ellen" stratégia sikerességében, még akkor is, ha már most nyilvánvaló, hogy Orbán szatellitpártjainak és álellenzéki jelöltjeinek egyetlen feladata lesz, méghozzá ennek a stratégiának a meghekkelése.

Az Ön választókerületére is igaz, hogy vagy a Jobbik, vagy pedig a Fidesz tudja csak megnyerni?

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es választókerület 23 településből áll. Javarészt kis falvak vannak itt és csak néhány város. Alapvetően inkább jobboldali beállítottságú választókerületnek tekinthető, hiszen 2010 óta a baloldali jelöltek csak a harmadik helyen szerepeltek az országgyűlési választásokon. Ahogy szinte mindenhol, itt is biztos megélhetés kell az embereknek.

Csányi Tamás Jobbik Magyarországért Mozgalom

Sokat vagyok terepen, nincs olyan része ennek a választókerületnek, ahol ne járnék. Olykor szívbemarkoló sorsokkal találkozom. Sok ember a napi megélhetéssel küzd, és döntenie kell, hogy megveszi a gyógyszerét, vagy inkább enni ad a gyerekének. Pedig gyönyörű része ez az Alföldnek, csak sorsára hagyták 21 évvel ezelőtt.

Akkor lesz feladata bőven a térség leendő képviselőjének.

Ha már szóba került Boldog István, akkor azt kell mondanom, hogy ő aztán feladta a leckét, de nagyon negatív értelemben. Meg kell tisztítani a közéletet az olyanoktól mint ő, vagyis azoktól, akik tényleg lopnak, csalnak és hazudnak. Nekünk, ellenzékieknek egy olyan nehezített pályán kell küzdenünk, ahol az urambátyám viszonyok határoznak meg mindent, és egyáltalán nem kapunk választ a kérdéseinkre. Az is nagyon fontos, hogy az emberek elhiggyék: lesz majd olyan időszak is, amikor tényleg az ő érdekeiket képviseli valaki az országházban. Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-esben ez a valaki én akarok lenni.

Egy nem éppen boldog Boldog-korszak után mit tud még ajánlani egy politikus az itt élőknek? Miért épp Önt, Csányi Tamást válasszák az emberek?

Ez mindig egy nehéz kérdés, hiszen a választók sokszor az éppen aktuális impulzusok alapján döntenek egy helyzetben, és az előválasztás még messze van. Már 2010 óta úgy és azért dolgozom, hogy biztos megélhetése legyen az itteni embereknek. Tanár voltam, mielőtt képviselő lettem, ismerem a szakmánknak minden gondját-baját. Országgyűlési képviselőként dolgozva mind a választókerületben, mind a parlamentben becsületesen képviselem az itt élőket. Évről évre módosító indítványokat nyújtok be a központi költségvetéshez, amelyekkel az itt élők mindennapjait szeretném könnyebbé, élhetőbbé tenni, legyen szó az úthálózat felújításáról, belterületi utak rendbetételéről, középületek rekonstrukciójáról és a sort hosszan sorolhatnám. Egy képviselőnek talán ez a legfontosabb feladata: képviseljen, ne uralkodjon. Tőlem ezt várhatják a választók.

Milyen lépésekre lesz szükség a korszakváltáshoz?

Tényleg minden szinten rendet kell tenni az országban.

Nekem az elszámoltatás tűnik az egyik legfontosabb feladatnak. Ugye, emlékszünk még arra, amikor a Fidesz 2010-ben éppen ezzel nyerte meg a választást, de aztán egyetlen lépést sem tettek ezért?

A létrejövő nemzeti egységkormánynak kötelessége lesz a fideszes intézményesített korrupciós rendszert felszámolni, a tolvajokat megbüntetni, a tiszta közéletet megteremteni. Ugyanúgy halaszthatatlan feladat az egészségügy és az oktatásügy rendbetétele is, csak hogy mást ne mondjak, az önálló oktatási tárca újbóli létrehozása. Minden, oktatással kapcsolatos ügyben segíteni fogok majd.