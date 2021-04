F1: őrült verseny sok balesettel, Verstappen-győzelemmel, Hamilton-feltámadással

Esős pályán, de állórajttal, azaz nem a safety car mögül indult a Forma-1-es imolai nagydíj. A vizes pálya olyannyira meglepte a mezőny egyes tagjait, hogy a ferraris Charles Leclerc már a felvezető körön megcsúszott, a sóderágyban kötött ki, de vissza tudott jönni az aszfaltcsíkra.

A rajt Max Verstappennek sikerült a legjobban, nemcsak csapattársát, Sergio Perezt, hanem az élről induló Lewis Hamiltont is megelőzte. A felvezető körben hibázó Leclerc pedig megelőzte a hibázó Perezt. Az első kör végén Nicholas Latifi egy koccanást követően a falban kötött ki, így be is küldték a safety cart. Az eső és az esőgumik a biztonsági autós fázisban is megtréfálták a pilótákat: a gumit cikázással melegítő Mick Schumacher autója megúszott, és orral a gumifalban kötött ki. Az eset a box kijáratánál történt, ezért a boxutcát biztonsági okból lezárták, így a „kis” Schumi egy ideig nem is tudott bejönni új orrkúpért és gumiszettért.

Perez ugyancsak megcsúszott a biztonsági autós fázisban, és pozícióját visszavéve előzött, emiatt a versenybíróság 10 másodperces büntetéssel sújtotta.

Az eső elállta után nagyjából a futam felénél annyira felszáradt az ideális ív, hogy elkezdődtek a kerékcserék. Először Verstappen jött az élről, majd rá egy körre Hamilton, aki azonban nem tudott olyan gyors utolsó kört menni az átmeneti esőgumikor, hogy megelőzze Verstappent, tehát maradt a sorrend.

Eddig a vizes pálya, a száradó aszfaltcsíkon viszont a friss slick gumik okozták a nehézséget a versenyzőknek. Verstappen áthámozta magát egy lekörözött bolyon, az ide érkező Hamilton viszont egy körözésnél megcsúszott a féli vizes aszfalton, és a sóderágyban kötött ki. Bár a hétszeres brit világbajnok vissza tudott jönni, de első vezetőszárnya sérült volt, így újabb boxkiállásra kényszerült.

Két körrel később, a 34. körben a williamses George Russel próbálta előzni a mercedeses Valtteri Bottast, a vége egy óriási ütközés lett. Emiatt az egész futamot félbe kellett szakítani, ami Hamiltonnak jött jól. A két ütköző pilóta viszont nem volt épp a legjobb barátságban.

Az állás ekkor Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Sergio Perez volt, Hamilton a 8. helyen állt.

A versenybírák úgy döntöttek, a futamot repülőrajttal indítják újra. A felvezető körben Verstappen pördült meg, de vissza tudott jönni, és a rajtja is jól sikerült. Leclerc-é kevésbe, Norris így meg tudta előzni, a McLarennel feljött a második helyre.

A 38. körben Perez ment rá egy vizes foltra, a sóderágyban kötött ki. És bár visszajött, a 14. helyre csúszott vissza.

Verstappen folyamatosan növelte előnyét a mögötte haladók előtt, Hamilton pedig az előtte haladók hibáinak, illetve saját előzéseinek köszönhetően egyre jobban jött fel. Tíz körrel a vége előtt Verstappen 15 másodperces előnnyel biztosan vezetett, mögötte Norris, Leclerc, Hamilton és Sainz volt a sorrend. A világbajnok azonban szép sorban levadászta előbb a ferraris monacóit, majd a mclarenes britet is, és egész a második helyig jött vissza.

Így a végeredmény: Verstappen győzött, Hamilton visszakapaszkodott a dobogó második fokára (övé lett a leggyorsabb kör is), Norris pedig ugyancsak a pódiumra állhatott. A további sorrend: Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Kimi Raikkönen, Esteban Ocon.