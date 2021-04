Több mint 100 ezer alsós diák nem volt ma iskolában az ADOM Diákmozgalom szerint

Valószínűleg több mint 100 ezer alsós diák nem ment ma iskolába - hívta fel a figyelmet hétfő délutáni Facebook-posztjában az ADOM Diákmozgalom.

Mint írják: a ma reggel indított felmérésük szerint a válaszadó szülők, tanárok és diákok beszámolói alapján

az alsó tagozatos diákok 44%-a nem ment ma személyesen iskolába.

A délután 17 óráig beérkezett adatok alapján a felmérés által lefedett több mint 27 ezer alsós diák közül több mint 12 ezren maradtak otthon. Az eredményeket az összes alsó tagozatos diákra kivetítve arra a következtetésre juthatunk, hogy még egy jóval alacsonyabb tényleges országos hiányzási arány esetén is valószínűsíthető, hogy több mint százezer alsó tagozatos diák nem ment ma személyesen iskolába

- állapították meg, hozzátéve:

A hiányzók arányában osztályonként és iskolánként hatalmas különbségek alakultak ki. Míg van olyan nyírbátori 17 fős, valamint budapesti 27 fős osztály, ahol minden tanuló részt vett az órákon, addig rengeteg olyan beszámoló is érkezett, amelyek szerint egy osztályból a többség hiányzott (például egy budapesti osztályban 25-ből 22 fő). Sok olyan osztály is akadt, ahol a teljes osztály otthon maradt (például egy mosonmagyaróvári 27 fős osztályból mind a 27 fő, egy csömöri 22 fős osztályból mind a 22 fő). Olyan beszámolók is érkeztek, ahol a szülői közösség kérésére egy osztály vagy iskola digitális tanrendben folytatta az oktatást.

A diákmozgalom szerint az otthon maradó diákok több iskolában online követhették a tanórákat és akadt olyan pedagógus is, aki be is tudta vonni az otthon tanuló diákokat, felszólította őket is óra közben, ahogyan az egy rendes tanórán szokás. A mozgalom arra is kitér:

Sok olyan beszámoló is érkezett azonban, ahol technikai okokból vagy felsőbb utasításra nem volt lehetőségük a pedagógusoknak online bekapcsolódási lehetőséget biztosítani a hiányzó diákoknak.

Végül megjegyzik azt is, hogy a felmérés eredményei valószínűleg nem tökéletesen reprezentatívak, ám országos viszonylatban nézve reális a becslésük a százezer diákra vonatkozóan.