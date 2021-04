Blikk: Vakcinavadászat zajlik a Facebookon, így nem kell kidobni a megmaradt oltóanyagot

Nemcsak illegális bulik szervezésére alkalmas a Facebook, hanem vakcinavadászatra is: közösségi csoportokban vadásznak fiatalok a „lepattanó” oltásokra, ez a módszer több helyen is bevált – írja a Blikk.

A lapnak beszámolt az oltással kapcsolatos élményéről egy 34 éves operatőr, Nyoszoli Ákos:

Húsvét után, kirándulásból hazajövet hívott fel a gyógyszerész barátom, hogy most kapott oltást a Szent Kristóf rendelőintézetben, és amikor eljött, kiszólt neki a nővér, hogy többen nem jöttek el a megkapott időpontra, szóljon az ismerőseinek, mert a hivatalos rendelési idő után azonnal beolthatják őket.

Majd elmondása szerint ezt az információt több barátjával, ismerősével is megosztotta, azonban a helyszínre érve már legalább hatvan ember állt sorban. Mikor kijött egy asszisztens, felírta a jelenlévők nevét és TAJ-számát, s elmondta, hogy mintegy 80-100 adagra elég megbontott ampulla van az oltópontokon. A fiatal operatőr arról is beszámolt, hogy AstraZeneca vakcinát kaptak és azonnal regisztrálták őket a második dózisra is, habár azt nem kérdezték, a XI. kerületben lakik-e.

Ezután kiderült a Blikk szerint az is, hogy a vakcinakommandó azóta is működik, mivel a felolvasztott vakcinák kidobását elkerülendő, fél nyolc után már bárkinek adtak oltást.

Információik szerint Budajenő és Telki környékén – mint az ország sok más településén – korábban létrejött, a hétköznapi ügyekkel foglalkozó különböző Facebook-csoportok fokozatosan átalakultak, egyre inkább arról lehet olvasni, hogy mennyire nagy a bizonytalanság, és nehéz a háziorvosoktól naprakész információt kapni arról, hogy ki, mikor kap oltást, s hogyan kerülnek sorra az emberek.

Egy újabb megszólaló, Tamás szerint nem osztja meg szervezetten ezeket az információkat senki, mint mondta, nagyon esetleges bejegyzésekről van szó.

Nyilatkozott továbbá egy, a neve elhallgatását kérő orvos is, aki megerősítette,

hallott olyanról, hogy megmaradt vakcinákkal is oltanak, mert nem jöttek el azok, akiknek beadták volna.

Hozzátette: