Operatív törzs: hamarosan nyithatnak a teraszok, kerthelyiségek, de keményen büntetni fogják a szabályszegőket

Három és fél millió beoltottnál a belügyminiszter elrendeli a járványügyi enyhítések feloldásának második fokozatát – ismertette keddi sajtótájékoztatóján Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője. Ez azt jelenti – fejtette ki –, hogy

a vendéglátóhelyek teraszain, kerthelyiségein reggel 5 és este 21 óra 30 perc között lesz megengedett a tartózkodás, a vendégeknek nem kell maszkot viselniük.

Kötelező a maszkhasználat viszont az étel, ital kiadásának, valamint a mellékhelyiség használatának idejére beltéren. Az üzemeltetőnek és az alkalmazottaknak a vendéglátóhely teljes területén kötelező lesz maszkot viselni.

A szabályokat megszegő vendéglátóhelyet 100 ezertől 1 millió forintig terjedő bírsággal, de akár ideiglenes bezárással is sújthatják, míg az előírásokat megsértő vendégek 5 ezer és 500 ezer forint közötti bírságra számíthatnak.

A szállodák teraszai, kerthelyiségei csak az ott megszálló, üzleti célból érkező vendégeket fogadhatják.

Kiss Róbert felhívta a figyelmet, hogy a kijárási korlátozás miatt este 22 órára mindenkinek haza kell érnie, és

az eddigi védelmi intézkedések, így például a közterületi maszkhasználat kötelezettsége továbbra is érvényes marad.

(A védőoltásban részesültek száma jelenleg 3 millió 317 ezer fő, ami naponta nagyságrendileg 50-55 ezer fővel emelkedik – a szerk.)

A hatósági intézkedések közül Kiss kiemelte, egy palotaszállási vendéglátóhelyet tavaly ősszel már ideiglenes bezárással sújtottak a járványügyi előírások megszegése miatt. Ez a hely ismételten megsértette az előírásokat, ezért most 12 hónapos bezárással büntették.

Müller Cecília országos tiszti főorvos ismertette, védőoltásra eddig 4 millió 326 ezren regisztráltak, 77 százalékuk pedig már meg is kapta a vakcinát. A javuló járványügyi adatokat is ennek tulajdonítja. Hangsúlyozta, nő az oltásba vetett bizalom, és egyre több szakmai cikk is jó eredményekről számol be. A regisztráltak közül a 65 évnél idősebbek több mint 90 százalékát már beoltották, és az ennél fiatalabb korosztály 55 százaléka is átesett már az első vakcináción.

Ismertette, hétfő érkezett 68 400 adag Moderna vakcina, amit egyrészt második körös oltásokra használnak fel, másrészt a háziorvosok számára teszik elérhetővé, akik a praxisukban levő krónikus betegeket szervezhetik rá. Kedden érkezik 72 000 adag AstrZeneca oltóanyag, amit ugyancsak második körös oltásokra fognak felhasználni. Ugyancsak kapunk 248 040 adag Pfizer vakcina, amiből első és második körös oltásokat adnak be. Ma éjszaka második dózisú Szputnyik vakcina várható, és a héten várnak kínai vakcinákat is – sorolta. A szakember reméli, ennek köszönhetően rövid időn belül elérik azt az állapotot, hogy minden regisztráltat be tudnak oltani.

A járványügyi tendenciákat ismertetve a tiszti főorvos azt mondta,

a platózást követően most egy enyhe csökkenésnek vagyunk tanúi.

A kórházban ápoltak száma csökken, de még mindig magas – mondta –, és a szennyvízben kimutatott örökítőanyag koncentrátuma is enyhén csökken, de ugyancsak magas, sőt magasabb, mint a harmadik hullám kezdetén, ami szerinte azt jelenti, hogy

még mindig magas számban vannak fertőzöttek közöttünk.

Az elmúlt heti adatokat elemezve Müller Cecília ismertette, az azt megelőző héthez képest 21 százalékkal csökkent az újonnan igazolt fertőzöttek száma. A legnagyobb csökkenést Somogy megyében érték el (40 százalék), Tolna és Győr-Moson-Sopron megyében 34 százalékkal, míg Fejér, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében 24 százalékkal volt kevesebb az új fertőzöttek száma.

A múlt héten az új fertőzöttek 14 százaléka Budapestről, 13 százaléka pedig Pest megyéből került ki – közölte a tiszti főorvos. Ugyanakkor kevés volt az újonnan igazolt megbetegedések száma Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az összes új eset 6-6 százalékát jelentették innen. A legkisebb arányban Tolna megyében betegedtek meg, az újonnan azonosított fertőzések mindössze 2 százaléka érkezett ebből a térségből.