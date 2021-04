Közös ellenzék: az őszi veszélyhelyzet alatt is lehetőség lesz a részvételre és a szavazásra az előválasztáson

Az ellenzéki szövetség pártjai felkészültek arra, hogy az előválasztást a jogszabályoknak megfelelően, az emberi élet védelmét elsődlegesként figyelembe véve, a hozzáférés legteljesebb módja mellett a meghosszabbított veszélyhelyzet ideje alatt is megtartsák - írja az összellenzék (Jobbik, DK, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) közös sajtóközleményében.

Mint fogalmaznak, a szövetséget kötött hat ellenzéki párt elnökei azt a döntést hozták, hogy 2021-ben országos előválasztást szerveznek, amelynek során a magyar emberek választják ki a 106 ellenzéki egyéni képviselőjelöltet és a közös miniszterelnök-jelöltet. A tervezés során a pártok egyrészt számoltak azzal, hogy a járvány miatt különleges körülmények között kell megszervezni az előválasztást, amelynek lebonyolításakor a legfontosabb szempontnak a biztonságot tekintik. Másrészt, ismerve a Fideszt, arra is felkészültek a szövetségre lépett ellenzéki pártok, hogy a kormány a járványhelyzettől függetlenül is megpróbálja megnehezíteni az előválasztás megszervezését. A Fidesz ugyanis a veszélyhelyzet meghosszabbítása kapcsán is kettős beszédet folytat: az új vírusvariánsok miatt elengedhetetlennek tartják a fokozott védekezést, ugyanakkor telt házas futballmérkőzések megszervezésére készülnek.

Medián: most már jelentős előnnyel Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt A HVG360 mutatta be a Medián legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeit, amelyek az ellenzéki érzelmű választók preferenciát mutatja be. Eszerint Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje 25 százalékkal növelte meg a népszerűségi indexét. Amíg februárban 32 százalékon állt, áprilisban már az ellenzéki választók 40 százaléka szeretné azt, hogy Jakab Péter legyen Orbán Viktor kihívója.

Az ellenzéki pártok készen állnak arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően, az emberi élet védelmét elsődlegesként kezelve megtartsák az előválasztást. Lehetőség lesz a részvételre és a szavazásra, így a választók számára továbbra is biztosított lesz, hogy dönthessenek arról, kik legyenek a Fidesz kihívói.

A 2021-es előválasztás az új magyar demokrácia megteremtésének első lépése lesz. Számítunk a változást akaró többségre, akiknek lehetővé tesszük, hogy biztonságos körülmények között, szabadon élhessenek a választás lehetőségével.

- zárják közleményüket.