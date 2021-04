Jobbik: Orbánék akkor kérnek nyugalmat, amikor hazugságkampányba kezdtek

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony ma azt kérte, hogy a város nyugalmára tekintettel ne tartsuk meg az ellenzéki előválasztást. Mint kiderült, nem polgármester asszony az egyetlen, hanem úgy tűnik, központi utasításra kezdtek aggódni városaik nyugalmáért a fideszes városvezetők

- írja Facebook-oldalán Lejer Zoltán, a Jobbik Bács-Kiskun 1. számú választókerületi jelöltje, kecskeméti önkormányzati képviselője.

Kecskeméten a fideszes polgármester arra kéri az ellenzéket, hogy ne tartsanak előválasztási kampányt A kormánypárti politikusokat úgy tűnik nyugtalanítja az ellenzéki összefogás előválasztása, erre utal Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét fideszes politikusának Facebook-bejegyzése is, melyben azt kéri az ellenzéktől, hogy függesszék fel az előválasztási kampányt az előttük álló időszakban, ugyanis a városnak nyugalomra van szüksége -

A politikus szerint meglehetősen álságos és gusztustalan, hogy a fideszes polgármesterek akkor hirdetnek "nyugalmat", "amikor a gazdatestjük újabb hazug, telefonon zaklató rágalomkampányba kezd az ellenzék politikusai ellen.".

Minden arra utal, hogy a Fidesz, köztük Orbán "polgármester bábjai" nemcsak, hogy az ellenzéki előválasztást akadályoznák meg minden áron, de árulkodó jelek mutatnak abba az irányba is, hogy ilyen-olyan csavarokkal a jövő évi választást is szívesen "megúsznák". Hisz miért is kellene megzavarnunk Magyarország nyugalmát, holmi demokratikus választási huncutságokkal!? - teszi fel a kérdést.

Lejer a napnál is világosabbnak látja, hogy Orbánék rettegnek a hatalom elvesztésétől. Már-már betegesen. Igaz joggal: a kormányváltás egyik első lépése lesz a korrupt rendszerük feltérképezése és a teljes elszámoltatás - zárja posztját.