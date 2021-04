A kormány az ellenzékre mutogat, de az első Orbán-kabinet rendelte el és készítette elő a Dunaferr privatizációját

- mondta Gulyás Gergely a mai kormányinfón, a Dunaferrben zajló orosz-ukrán tulajdonosi konfliktus kapcsán. Ez pedig azt is jelenti, hogy a kormány - korábbi gyakorlatától eltérően - nem segít a mintegy 10 ezer érintett családon, akiknek most veszélyben a megélhetésük.

- reagált Kálló Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője Gulyás Gergely kijelentésére.

Itt tartom a kezemben Stumpf István akkori kancellária miniszter 2001-ben írt levelét. Ebben azt írja Kálmán Andrásnak, Dunaújváros akkori polgármesterének, hogy a Fidesz-KDNP kormány nevében az ÁPV Rt. a Dunaferr privatizációs koncepcióját készíti elő. Tehát az akkori Fidesz kormány döntötte el és készítette elő a Dunaferr privatizációját, amit aztán később a kormányváltás után valóban a baloldal fejezett be

- tette hozzá Kálló Gergely.

Az pedig, hogy a politikának semmi köze egy magáncéghez, csak annyit fűznék hozzá, hogy csak a pandémia egy éve alatt, például Tiborcz Istvánhoz, Mészáros Lőrinchez kerültek magáncégek százain segített a Fidesz-kormány a gazdaság védelmi alap milliárdjaiból, míg egyetlen cégen, ami több mint 10 ezer család megélhetését biztosítja, semmilyen segítséget nem nyújtott! Ez felháborító, másrészt pedig a Vasművet a politika teremtette, a politika adta el, és most a politika tudna segíteni a Vasmű dolgozóinak ezért is álságos, amikor azt mondják nem avatkozhatnak be, de közben rajtunk ellenzéken, illetve a jobbikos polgármesteren, Pintér Tamáson követelik a Dunaferr helyzetének megoldását