Globális klímacsúcs: Bidennek "erőt adott" Vlagyimir Putyin felhívása

Az Egyesült Államok együttműködik más országokkal az éghajlatváltozással kapcsolatos innovációk területén - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök pénteken, az általa összehívott, virtuálisan megrendezett globális klímacsúcs zárónapján a Fehér Házban.

Az amerikai elnök kiemelte, hogy terveik szerint

Amerika Svédországgal és Indiával az ipari szektor széndioxid-mentesítése érdekében, az Egyesült Királysággal a széndioxid-mentes villamosenergia-ágazat kiépítése érdekében, az Egyesült Arab Emírségekkel és más országok részvételével pedig a mezőgazdaság területén fog együtt dolgozni.

Biden azt is hangsúlyozta, hogy "erőt adott" neki Vlagyimir Putyin orosz államfő felhívása, hogy működjenek együtt más országokkal a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében.

Az Egyesült Államok alig várja, hogy Oroszországgal és más országokkal együttműködhessen e célok elérése érdekében. Ez nagyon ígéretes

- fogalmazott az elnök.

Biden szerint ez a fajta együttműködés minden ország javát szolgálja.

A tisztább gazdaságba befektetett munka gyümölcsét az együttműködő országok polgárai fogják learatni

- mondta az amerikai elnök.

Joe Biden hangsúlyozta: az Egyesült Államok vezető szerepet kíván vállalni a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Biden pénteken arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak új technológiákba és "tiszta" infrastruktúrába kell befektetnie, amely egyszerre teremtene - mint fogalmazott - "milliónyi új munkahelyet", miközben kezelné az éghajlatváltozás okozta problémákat is. Az elnök szerint a klímaváltozásra fordított pénz új lehetőségeket teremtene az építőiparban, továbbá "olyan területeken dolgozó amerikaiak számára, amelyekre eddig nem is gondoltunk." Hangsúlyozta:

biztosítani kell, hogy a munkásoknak fényes jövőjük legyen az új iparágakban is.

Az elnök ezzel - csütörtöki nyitóbeszédéhez hasonlóan - ismét utalt a hónap elején nyilvánosságra hozott, több mint 2000 milliárd dolláros infrastruktúra- és klímacsomagjára, amelynek fontos elemei például az elektromos járműveket kiszolgáló töltőállomások telepítése, a nagyrészt ólomból készült főbb vezetékek és csatornák cseréje, valamint az elektromos hálózat korszerűsítése is.

Felmérés: a válaszadók 80 %-a szerint a környezetvédelem az egész társadalom közös felelőssége Meglepően sokan érdeklődnek a bolygó jövője, a környezetvédelem iránt és tudatosul bennük, hogy saját életükre és a következő generációk sorsára is hatással vannak a környezeti problémák - derül ki az Alteo energetikai csoport megbízásából készült felmérésből. Egy lakos átlagosan 12 környezetkárosító tényezőt tud felsorolni, a legsúlyosabb gondnak az erdőirtást, a klímaváltozást és a légszennyezettséget tartják a januárban készült országos, reprezentatív kutatás szerint.

A Biden-adminisztráció tervezetét a republikánusok sok szempontból kritizálták. Szerintük a beruházások során elsősorban a hagyományos infrastrukturális projektekre kellene összpontosítani. Szintén ellenzik a demokratáknak azt a tervét, miszerint a csomagot a társasági adó emeléséből finanszíroznák. A konzervatívok szerint ugyanis ez ártana a vállalatoknak, amelyek így külföldre vinnék a termelésüket.

Biden pénteken egyértelművé tette, hogy a zöld technológiákba és az infrastruktúrába történő befektetés az ország éghajlatváltozás elleni harcának központi eleme.

Amikor az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességünk javításába és az infrastruktúrába fektetünk, akkor mindenki számára lehetőségeket hozunk létre. Ez a munkahelyteremtő tervem központi eleme

- fogalmazott az elnök.

A brit tudósok szerint is a dúsgazdagoknak kellene visszafogniuk magukat, hogy megússzuk klímaválságot A dúsgazdag emberek radikális életmódváltására is szükség van a klímaváltozás megfékezéséhez - figyelmeztetnek brit szakemberek egy friss jelentésben, amely szerint a legvagyonosabb 1 százalék kétszer annyi szén-dioxidot termel, mint a legszegényebb 50 százalék együttvéve. A legtehetősebb 5 százalék - az úgynevezett "szennyező elit" - 37 százalékban járult hozzá a kibocsátásnövekedéshez 1990 és 2015 között - írja a BBC News.

Joe Biden negyven állam- és kormányfőt hívott meg az online megtartott csúcstalálkozóra. A kétnapos rendezvény célja, hogy előkészítse az ENSZ novemberi glasgow-i klímakonferenciáját, és meggyőzze a gazdasági nagyhatalmakat az ambiciózusabb klímavédelmi célkitűzések nélkülözhetetlenségéről. A csúcstalálkozón mások mellett Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Narendra Modi indiai kormányfő és Angela Merkel német kancellár is részt vesz.

(MTI)