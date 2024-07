Megvonhatják hazánk EU-s szavazati jogát Orbán Viktor önkényes békemissziója miatt

Soros elnökség ide, Orbán békemissziója oda, mégis kigolyózzák a magyar kormányt.

Az Európai Parlament 63 képviselője uniós vezetőkhöz írt levélben kezdeményezte a Magyarország szavazati jogának megvonását, amiért Orbán Viktor Magyarország EU soros tanácsi elnökségével visszaélve egy úgynevezett „békemisszió” keretében Moszkvába és Pekingbe látogatott. A fideszes miniszterelnök gerilladiplomáciája miatt megint hazánk húzhatja a rövidebbet az EU-ban.

Magyarország uniós szavazati jogának megvonását követelték az Európai Parlament képviselői a magyar miniszterelnök oroszországi és kínai útja után – derül ki egy a Politico birtokába került levélből, melyet Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez és Roberta Metsola európai parlamenti elnökhöz címeztek.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök „már jelentős károkat okozott azáltal, hogy kihasználta és visszaélt az Európai Bizottság szerepével. Tanács elnöksége

– írták.

Magyarország július 1-jén vette át az EU soros elnökségét Belgiumtól. Azóta Orbán „békemissziót” indított, melynek során Kijevben, Moszkvában, Pekingben és Washingtonban is járt. „Felhatalmazás nélkül azt állította, hogy az EU-t képviseli” – fogalmaz az EP-képviselők kritikus hangú levele.

Orbán „több diplomáciai látogatást tett, nevezetesen Putyin oroszországi és Hszi Csin-ping kínai látogatását, amelyek során szándékosan félrevezette felhatalmazásait” – írták a képviselők, és felszólították az EP-t, hogy ennek megfelelően reagáljon.

Végre valódi intézkedésekre volna szükség, például Magyarország szavazati jogának felfüggesztésére a Tanácsban, hiszen a gyakorlat bebizonyította, hogy pusztán a helyzet szóbeli elítélése hatástalan

– tették hozzá.

A levelet számos ország több képviselőcsoportja aláírta, többek között az Európai Néppárt, az Újítsuk meg Európát, a Baloldal és a Zöldek tagjai.

Az Európai Bizottság is arra kérte biztosait, hogy ne vegyenek részt Magyarország informális miniszteri ülésein.

Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnöke úgy határozott, hogy csak vezető köztisztviselői szinten képviseltetik magukat az Európai Unió Tanácsa informális ülésein, így a kollégium elnökségi látogatására nem kerül sor a magyar elnökség idején – derül ki a szervezet szóvivője, Eric Mamer X-re kitett közleményéből.

A döntés hátterében szintén az áll, hogy Orbán Viktor előzetes egyeztetés nélkül utazott el Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon.

Közben az is kiderült, hogy Észtország, Finnország, Litvánia és Svédország sem küldi el magas rangú minisztereit a budapesti EU-s találkozókra. Keddig ennyi ország erősítette meg ezt a Politicónak. Ugyanakkor Lettország és Szlovénia is fontolgatja, hogy eseti alapon döntsön erről. De már az elmúlt hetek is arról szóltak a magyar soros elnökség körül, hogy tiltakozásképpen számos területen korlátozzák az Orbán-kormányt a politikai céljainak előmozdításában.

(Címlapkép: Orbán Viktor fideszes miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz diktátor Moszkvában paroláznak 2024. július 5-én. MTI/Benko Vivien Cher)