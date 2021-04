Orbán Vikor az alapítványi formáról: így nem lesznek „internacionalista-globalista” emberek az egyetemek élén

Mint megírtuk, az Országgyűlés kormánypárti többsége kedden átnyomta a "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról" szóló törvényjavaslatot (KEKVA), mindez azt jelenti, hogy a hazai felsőoktatási intézmények közel 70 százaléka alapítványi fenntartásba került. A Fidesz közvagyon-privatizálásaként is emlegetett húzását alaposan bebetonozta, ugyanis

Az alapítványok működésére vonatkozó szabályok többsége csak kétharmaddal lesz módosítható.

A kuratóriumok ezenkívül megkapják az alapítói jogokat, és e rendelkezés visszavonhatóságát a törvény megtiltja.

A vagyonkezelő közalapítványok pedig legalább 600 millió forintos vagyont kapnak indításként.

Az állami vagyon alapítványi kézbe kerülésével tehát elveszíti közpénz jellegét, a több ezer milliárd forintnyi összegekről pedig a Fidesz által kinevezett kurátorok dönthetnek majd.

Alábbi cikkünkben bemutattuk, hogy kik azok a fideszes politikusok, jelenlegi kormánytagok, akik kurátorok lesznek, így egy esetleges kormányváltás után is közvetlen befolyásuk lesz az állam működésére, az EU-s források elosztására, felhasználására, és bármikor értékesíthetik az állami vagyont? Összeszedtünk a fideszes önkormányzati képviselőktől kezdve, államtitkárokon át egészen a csúcsminiszterekig mindenkit, akit csak egy kétharmados többség tudna elmozdítani Orbán Viktor bukását követően is.

A rendkívül nagy port kavart "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról" szóló törvényjavaslatról Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Hogy ez miért volt szükséges és jó, arra azt a faék egyszerű, ám tőle kicsit sem idegen érvelést hozta fel, miszerint

itt bizony a „nemzeti erők” és a „globalisták” közötti harcról van szó.

Felmondta persze a kormány általános érveit, hogy az alapítványosodás nem magánosítás, mert közérdekű alapítványokról van szó, ez a garanciája a stabilan és kiszámítható működésnek, az átalakuló egyetemek pedig eleve maguk kérték a kormánytól a modellváltás lehetőségét, és így tovább.

Orbán beszélt arról is, hogy Magyarországon rendkívül rugalmatlan felsőoktatási rendszer működik, míg a világ legjobb egyetemei mind rugalmas, nem állami, formában működnek, ezért döntöttek amellett, hogy a magyar egyetemeket is átalakítják alapítványi formára. "Én nagyon sokat várok ettől, egy lokomotív, az intelligencia, az erő, a tudás, a műveltség az mégiscsak egy húzóerő. Ennek a mennyisége, minősége most javulni fog Magyarországon" - fogalmazott.

Noha a miniszterelnök a konkrét személyekről nem beszélt (de ez mindegy is, mivel a kormánybarát Mandiner által közölt lista vélhetően több mint biztos), a kiválasztási elvekről szólva azonban elmondta,

az egyetemi kuratóriumokba kifejezetten a nemzeti szempont alapján tesznek embereket, úgy, hogy „internacionalista-globalista” személyek ne lehessen a tagok között.

"Én nem tudok jó szívvel javasolni senkit sem egy ilyen kuratóriumba, aki egyébként egy internacionalista-globalista szemléletű ember. Mert akkor az egyetemeket is ilyen irányba vinnék el" - fogalmazott.

Orbán hozzátette, "értelemszerűen amikor ezeket az alapítványokat majd felállítjuk, olyan embereket fogunk majd oda felkérni, ez Palkovics miniszter úrnak a tisztje, akik rendelkeznek ezzel a nemzeti szemlélettel".

Szerinte az egyetemi átalakulások kapcsán nem szakmai vita zajlik, hanem politikai támadás, mert "a baloldal az egy internacionalista képződmény Magyarországon".

Mint mondta, a kormány nem akarja, hogy a nemzeti szuverenitás, öntudat szempontjából fontos egyetemek "valami globalista, nemzeti karakterüket elvesztő intézményekké váljanak.

Éppen ezért szerinte

tehát nagyon helyes és jó, hogy most, amikor nemzeti kormányunk van, pontosan most állítjuk hosszú távon is egy kiszámítható pályára az egyetemeinket, mert ezek így megmaradnak a nemzeti érdek és a nemzeti gondolat körében.

De a miniszterelnök kellő nyíltsággal beszélt arról is, hogy mi lesz egy esetleges kormányváltás esetén ezekkel az alapítványokkal. Kiemelte, hogy a jövőbeli kormányoknak nem lesz nagy mozgástere a modellváltó egyetemekkel kapcsolatban.

"Még a kormányok sem fogják tudni rángatni ezeket az egyetemeket, sokkal szabadabbak lesznek, nagyobb lesz az autonómiájuk, és sokkal inkább a maguk urai lesznek, nem csak szellemi, de anyagi értelemben is, mint korábban voltak"

- fogalmazott.