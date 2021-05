Több mint 300 ezer Pfizer jön, de ezekért nem lesz sorbanállás

Kedden 334 ezer adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra - jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn az Operatív törzs szokásos sajtótájékoztatóján.

Közölte azt is, hogy a legalább egy oltáson túlesett magyar állampolgárok száma 4 millió 73 ezer, míg 2 millió 77 ezren már mindkét vakcinájukat megkapták.

Lélegeztetőgépen 572 ember van, az elhunytak száma 106 fő.

Mi történt? Kilencezernél is kevesebb az egy nap alatt oltottak száma A védőoltásban részesült személyek száma a központi tájékoztatási honlap adatai szerint hétfő reggel 4 073 149, ami mindössze 8945-tel több, mint egy nappal korábban. Mindkét dózisban eddig 2 077 160-an részesültek, ez a szám 60 810-zel több, mint vasárnap.

Müller Cecília közölte, mindig olyan vakcinát lehet választani, amilyen éppen érkezik az országba, de fontos figyelemmel lenni arra, hogy a második körös oltásokra mindenképpen maradniuk kell vakcináknak, ezért is tesznek félre belőlük. A gyártók szerint egyértelműen a dupla oltás jelenthet garanciát a megfelelő védelmi szintre – mutatott rá.

A tisztifőorvos bejelentése szerint kedden 334 ezer adag Pfizer-vakcina érkezik, de a többsége ennek is második körös oltás lesz, például most fogják a pedagógusok kampányoltását is folytatni. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, az érettségiztetésben résztvevő pedagógusok második körös oltási időpontját módosíthatják is, ebben az esetben szombaton fogják beadni az adagokat.

Müller Cecília közölte azt is, hogy hamarosan elkezdődik a Janssen nevű vakcinákkal való oltás is, ebből egyedülálló módon egyetlen adag is teljes védettséget jelenthet, így ezeket az oltóbuszokon fogják alkalmazni.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a 16-18 év közötti fiatalok már regisztrálhatnak a védőoltásra, azt pedig bizakodva várják, hogy a Pfizer európai engedélyeztetése után a 12-15 éves korosztályt is oltani kezdhessék.

Müller elárulta, az országos szennyvízadatok alapján némileg csökken a vírus örökítőanyag-mennyiége, de alapvetően stagnálást észlelnek, sőt Budapesten, Debrecenben és Szolnokon még egy kis növekedés is volt a mintában.

A lakosság 42 százaléka már megkapta legalább az első vakcináját, de Müller felhívta rá a figyelmet, hogy átfogó védettségi szintet kell elérni, ezért arra kérik az embereket, hogy ne válogassanak a vakcinák között, hanem menjenek oltatni.

„Bőségesen van vakcinánk”

A tisztifőorvos bejelentette, hogy keddtől megnyílik a regisztrációs lehetőség a magyarországi TAJ-számmal nem rendelkező, nálunk élő külföldi állampolgárok számára is, hiszen járványügyi szempontból ugyanolyan fontos az ő beoltásuk, mint a magyaroké.

Az AstraZeneca oltással kapcsolatban elmondta, hogy aki a két oltás közötti 12 hetes időt rövidebbre szeretné venni, annak ezt ott kell jeleznie, ahol az első vakcináját kapta, de a vizsgálatok alapján a nagyobb szünettel több ellenanyag termelődik.