Újabb nyomozásban lehet érintett Kovács Sándor fideszes képviselő, most egymilliárd forintnyi közbeszerzésről van szó

Újabb fideszes korrupciós botrány kezd kibontakozni, ezúttal a 24.hu információi szerint Kovács Sándor országgyűlési képviselő lehetséges érintettségével rendelt el nyomozást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az ügy lényege, hogy a képviselő ismerősének, barátjának cége néhány év alatt egymilliárd forintnyi közbeszerzést nyert el a térségben.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a rendőrség április 30-án rendelt el nyomozást versenyt korlátozó megállapodás tilalma közbeszerzési eljárásban minősítéssel, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő feljelentése alapján.

A nyomozás egy mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó céget, a GÉ-65 Mérnökiroda Kft.-t érinti, miután gyanússá vált, hogy az elmúlt években összesen 13 közbeszerzést nyert el olyan településeken, amelyek Kovács Sándor választókerületéhez tartoznak.

Ez pedig a gyanú szerint nem feltétlenül a véletlennek vagy a jó üzleti érzéknek lehetett köszönhető, tekintettel arra, hogy a cég tulajdonosa, Galambosi Csaba a közelmúltig még üzlettársa is volt a fideszes politikus feleségének.

A lap szerint volt olyan nyertes közbeszerzése is a GÉ-65 Mérnökiroda Kft.-nek, amit a Kovács Sándor felesége, tehát Galambosi akkori üzlettársa által vezetett, európai uniós támogatásokat elnyerő egyesület írt ki. Megkérdezték a képviselőt is arról, hogy a közbeszerzési siker szerinte nem összeférhetetlen-e azzal, hogy Galambosi a feleségének az üzlettársa, de Kovács Sándor erre azt mondta, ők nem gondolják annak, viszont az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások. Kovács azt is mondta, szerinte egyáltalán nem aggályos ami történt, és tiszta a lelkiismerete.

Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő MTI/Koszticsák Szilárd

A fideszes politikussal kapcsolatban egy másik nyomozás is zajlik, ez azzal kapcsolatos, hogy egy családi birtokukon 60 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létesültek turisztikai beruházások. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával rendelt el nyomozást a gyanúsan felhasznált uniós pénz miatt.

Az Alfahír megkeresésére Földi István Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlési képviselő azt mondta, az egész térségnek károsak az ilyen ügyek, szerinte többek között ezért is van lemaradásban a megye és azon belül is a mátészalkai választókerület. Mint fogalmazott,

„a ’nagyurak’ teljesen letarolták, lerabolták és ellehetetlenítették az otthonunkat,”

és ez az újabb nyomozás is azt bizonyítja, hogy „ezeknek a kétszínű, tolvaj fideszes Döbrögiknek nem a térség fejlődése és az itt élő emberek mindennapjainak védelme a fontos, hanem az, hogy a saját vagyonukat gyarapítsák. Ez szégyen!”

Földi István szerint Kovács Sándor ügyei szégyent hoznak a térségükre, gyakorlatilag a neve már összeforrt a különböző korrupciós ügyekkel, eljárásokkal és nyomozásokról szóló hírekkel. Ennek a térségnek nem erre van szüksége, hanem a fejlesztésekre, segítségre – jegyezte meg.

„Elfogadhatatlan, hogy a térség országgyűlési képviselője ilyen botrányokba keveredik.”

A jobbikos megyei képviselő úgy látja, a térség már egyébként is a 24. órában jár, évtizedes lemaradásba került a fővárosi életszínvonaltól, és ez az olyan ügyeknek köszönhető, mint például ez is. Véleménye szerint az ilyen korrupciós ügyek kihatnak a gazdasági életre is, hiszen a helyi vállalkozásokat is ellehetetlenítik.

„Joggal lett elgondolkodtató, hogy valaki elkezdjen-e egyáltalán vállalkozni, vagy itt már tuti minden le van előre zsírozva?”

- tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy akik a korrupció miatt nem kapnak munkát, előbb-utóbb tönkremennek, és ő személy szerint biztos abban, hogy volt már erre példa.

Lapunknak arról beszélt, szerinte olyan ügyekről van szó, melyek mellett már nem tudott elmenni a nyomozóhatóság sem, „ezeket már nem lehetett nem észrevenni”, és ezzel Kovács olyan helyzetbe került, mint Simonka György, aki Lázár János szerint a bíróságon fogja befejezni a karrierjét. Földi abban bízik, hogy ez Kovács Sándorral sem lesz másképp.

Kovács Sándor ezekkel a korrupciós botrányokkal vállalhatatlanná vált a körzetnek és a Fidesznek is.

-jelentette ki.