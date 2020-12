Orbán nyomdokaiba lépett a fideszes Kovács Sándor: "Boldog karácsonnyal" reagált a birtoka ügyében indított nyomozásra

Kedden írtunk arról, hogy a nyírségi NER-kiskirályként számon tartott Kovács Sándor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fideszes országgyűlési képviselő birtokán elköltött európai uniós pénzek miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával rendelt el nyomozást.

Kiderült az is, hogy a brüsszeli forrásokból felhúzott épületekről sem mondott igazat Kovács, amikor az újságíróknak azt hangoztatta, semmi köze a turisztikai létesítményekhez, ő csak telket adta, hogy fia és a felesége által vezetett egyesület birtokában álló cég építkezhessen. Azt állította, hogy a felépítmények az uniós pénzek nyerteseinek tulajdonában vannak, ám a szóban forgó telek tulajdoni lapján tulajdonosként csupán Kovács és az édesanyja volt feltüntetve.

A 24.hu szerdán elérte Kovácsot, aki nem akarta kommentálni a hírt, arra a kérdésre, hogy értesült-e a nyomozásról, mindössze ezt válaszolta a portálnak:

Kovács Sándor ezután egyszerűen letette a telefont.

A Géberjén környékén élők által csak helyi "Döbrögiként" emlegetett Kovács családról, pontosabban Kovács Sándorról mi is többször írtunk.

A sorozatos botrányokba keveredő fideszes politikus legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet szeptemberben, amikor megakadályozta, hogy egy 73 éves géberjéni lakos lekeríthesse a 10 éve saját tulajdonában lévő területét. Mindezt azért, mert vélhetően saját célra akarja használni, fittyet hányva arra, hogy az magántulajdonban van.

Az utóbbi időben többször is felbukkant a sajtóban Kovács Sándor neve. A Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselőjéről először az derült ki, hogy 60 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létesültek turisztikai beruházások a birtokán, később pedig az is kiderült, hogy pár év alatt 1000 millió forintnyi közbeszerzést nyert a nyírségi NER-kiskirály képviselő barátja is.

Földi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés jobbikos képviselője lapunknak elmondta, megérti Kovács Sándor jókívánságait, csakhogy a 24.hu nem igazán ezért kereste meg. Szerinte a fideszes képviselő egy nagyon gyenge politikai húzással próbálta a kérdéseket elhárítani. Hozzátette,

"Én is boldog karácsonyt kívánok neki, bár akkor lenne a legboldogabb, hogyha Simonka György mellett az ő mentelmi jogának felfüggesztését is kérné Polt Péter. Ha már a legfőbb ügyész most úgyis ilyen "osztogatós" kedvében van, akkor még ezt is odarakhatná a fa alá, hogy igazán jól induljon a 2021-es év, hiszen Simonka mellett már Kovács Sándor is vállalhatatlan lett a Fidesz számára. Boldog karácsonyt és jó egészséget kívánok minden honfitársam számára!"