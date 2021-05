Így kerülné meg a kormány a Fudan Egyetem megépítése ellen tiltakozó önkormányzatot

Most már hivatalosan is megjelentek konkrét összegek is a Diákváros Projekt (valójában a kínai Fudan egyetem idehozatala) kapcsán a Magyar Közlönyben. A legfrissebb kedd esti határozatok között megtalálhatjuk a 1226/2021. (V.4.) számút, amely a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről.