Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lett a hét éve átadott Groupama Aréna korszerűsítése

A fejlesztési projekt tartalmazza a komplex pályafelújítást és gépbeszerzést, a kamerarendszer bővítését, a raktár, iroda, catering, múzeum felületbővítés, az informatikai és megjelenítő eszközök és a pályavilágítás fejlesztését.

A Telexen összefoglalt kedden megjelent kormányrendelet alapján, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusz nyomán, egyszerűsödik a különböző hatósági engedélyek beszerzése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása is. Nem kell például építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és településképi bejelentési eljárásra sincs szükség.

Bár a stadion nevét valamilyen oknál fogva nem nevezik meg a rendeletben, a telex utána nézett és a helyrajzi szám alapján (38293/78) egyértelműen azonosítható, hogy a Fradi pályáról, vagyis a Groupama Arénáról van szó. Az új stadiont hét éve adták át, 14,7 milliárd forintba került a beruházás, amit teljes egészében az állam finanszírozott.

Tavaly karácsonykor a kormány már adott hárommilliárd forintot a stadion fejlesztésére azonban akkor sem jelölték meg, hogy pontosan miért van szükség erre tetemes összegre. Később a Ferencváros sajtóosztálya azt válaszolta a 24.hu kérdésére, hogy „ez a pénz nem állami támogatás a Ferencvárosnak, hanem azt az állam a saját ingatlanjának karbantartására és fejlesztésére költi, ennek az összberuházásnak az értéke nettó 2.362.204.650 forint.”

Azt is írták, hogy a Ferencváros vagyonkezelője és használója a stadionnak, amiért az elmúlt évben 660 millió forint vagyonkezelési díjat fizetettek az államnak. Válaszuk szerint az idei BL- és a tavalyi EL-csoportkör szereplésük járulékaiból másfél-két milliárd forint folyik be az államkasszába, így szerintük kijelenthető, hogy a stadionra költött pénzt az FTC meg is kereste vagy befizette más csatornákon az államnak. A klubra azonban magasabb ligában szereplés mellett magasabb infrastrukturális elvárások és bizonyos esetben UEFA előírások is nehezednek.

A most kiemelté vált beruházás kapcsán az FTC az írta, a gyep kezelése nem csak felületi gondozást jelent, a felső réteg lecserélése a mediterrán országokban évente egyszer, az északi országokban kétszer-háromszor is megtörténik egy szezon alatt. A rétegrend, talajszerkezet felfrissítésére 4-5 évente szükség van.

A legköltségesebb rész az informatikai és megjelenítő eszközök fejlesztése lesz, az indoklás szerint a 8 évvel korábban elérhető technológiák elavultak, fejlesztésre és bővítésre szorulnak.

Ahogy egy nyolc évvel ezelőtti mobiltelefon ma már képtelen lenne futtatni új operációs rendszereket és appokat, úgy a stadion rendszerszintű informatikához köthető szolgáltatásainak is követniük kell a kor követelményeit. A stadionban lévő megjelenítő eszközök pixel távolsága például már nem éri el az UEFA által előírt szabályokat, így a több mint hatéves eszközök lecserélése nemcsak indokolt, hanem követelmény, ha a stadion továbbra is nemzetközi mérkőzések szervezését akarja hatékonyan lebonyolítani

- állítja az FTC sajtóosztálya.