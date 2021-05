Sümeg: már a hamis érettségit is lefoglalták, de még jár a kétmilliós havi fizetés

Miután a vizsgálatok megállapították, hogy a dokumentum hamis, a Pécsi Járásbíróság elkobozta a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetőjének, Szabó Krisztinának érettségi bizonyítványát – számolt be a Magyar Hang, miután korábban Kovács Mihály (Élhetőbb Városért) tett feljelentést közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt.

Az ügy lényege, hogy Szabó Krisztina – aki a város fideszes polgármesterének, Végh Lászlónak az élettársa – hamis érettségije után szerezhetett diplomát, majd ezzel az iskolai végzettségével lett a Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője.

Már kezdett kibukni a botrány, amikor a fideszes Végh László 861 ezer forintról több, mint 1,6 millió forintra emelte meg élettársa fizetését. Ehhez jön még a sümegi egészségügyi fejlesztési iroda vezetésért további közel 400 ezer forint, tehát – mint a lap emlékeztet – az élettárs havi jövedelme meghaladja a kétmillió forintot.

Úgy tűnik Szabó pozícióját megpróbálják a lehető legtöbb ideig kihúzni, hiszen havi kétmillió forint a tét. Ugyanakkor várhatóan a felsőfokú végzettségét is el fogja veszíteni, hiszen a hamis érettségijével nem jelentkezhetett volna egyetemre sem.

A helyi fideszes botrány odáig fajult, hogy az egyik párttag nyílt levélben határolódott el társaitól, majd lépett ki a pártból és annak sümegi alapszervezetéből.

„Ezt az én gyomrom nem veszi be és én nem is kívánok ehhez tovább, akár hallgatással asszisztálni. Sajnálom, hogy ilyen előfordulhatott és következmények nélkül maradt eddig. Végezetül annyit, hogy ez a nagyon rövidlátó és erkölcsileg vállalhatatlan érettségi-ügy magával fogja rántani Fenyvesi Zoltán képviselő urat is és még ki tudja, kit”