Egy szemétlerakón találták meg a Magyar Postára bízott, bontatlan jobbikos kiadványokat

Egy szemlétlerakón bukkantak rá Magyar Zoltán jobbikos országgyűlési képviselő bontatlan, kötegelt újságjaira, holott azok kiszórását fizetett szolgáltatásként a Magyar Postára bízták – tudta meg az Alfahír.

Információink szerint bár a terjesztést alapvetően a Posta vállalta, de valójában a mosonmagyaróvári választókerületet érintő munkát egy alvállalkozó cég végezte volna el – ha ők politikai nyomásra nem döntenek másképp.

Az ellenzéki politikus a Hazai Pálya című újságok kidobásáról egy Facebook-videóban számolt be, melyben megmutatja az egyben lepakolt kötegeket, valamint elmondja azt is, hogy egy, a terjesztésben résztvevő informátora szerint

a meg nem nevezett cégnél utasításba adták a Jobbik, és általában az ellenzéki lapok kidobását.

Az újságok Mosonmagyaróváron, a Feketeerdei úti új köztemető parkolójánál lettek kidobva, és két héttel ezelőtt kellett volna a postaládákban lenniük.

Lapunk megkereste Magyar Zoltánt, aki elmondta, hogy a Magyar Postánál már korábban bejelentést tett, mert helyi lakosként ő is észlelte, hogy az újságoknak nagyságrendileg a fele eltűnik. Most azonban már az is bizonyítást nyert, hogy ezek a kiadványok a szemétlerakókban végezhették.

Azt, hogy melyik cégről van szó pontosan, Magyar Zoltán egyelőre nem fedte fel, de azt elárulta, hogy neki már sikerült kiderítenie, és kapcsolatba is lépett velük. Lapunknak azt mondta, beszélt a tulajdonossal, aki szerint ők minden lapot kivittek, ám ez a szemétbe dobott kötegek miatt nyilvánvalóan nem igaz. Mint posztjában is írta, három munkanapot ad a lapterjesztőnek a pótlásra, utána a nyilvánossághoz fordul és jogi útra tereli az ügyet.

Az biztos, hogy a Magyar Postától rendben megkapták az újságokat, és azok az alvállalkozónál tűntek el – hívta fel a figyelmet.

Az Alfahír kérdésére az ellenzéki előválasztáson is induló – és a jelek szerint a Fideszre valóban veszélyt jelentő – jobbikos parlamenti képviselő elmondta, hogy akár 15 ezer lap is eltűnhetett, ami a nyomdai- és terjesztési költségeket összevetve több százezer forintos kárt jelenthet.

Egyértelműen politikai nyomásra tüntetik el a jobbikos kiadványokat. Eleinte én is azt gondoltam, hogy csak a rossz idő miatt, vagy más okból nem volt kedvük kiszórni az újságokat, de minden mást rendben kivittek. Tehát az volt a lényeg, hogy ez egy fideszes vezetésű város, ahol a mi anyagaink nem mehetnek ki

- mondta Magyar Zoltán, hozzátéve, hogy ezek szerint Mosonmagyaróváron is tisztességtelen, mocskolódó kampánnyal készül a Fidesz, aminek nem elég, hogy százmilliárd forintnyi közpénzből tartja fenn saját sajtóját és kommunikációját, még ezt a kis teret sem akarja meghagyni az ellenvéleményeknek.

Lapunk kérdésekkel fordult a Magyar Postához is, melyben a folyamatban lévő vizsgálatról érdeklődtünk. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.