Az egészségügyi szakértő szerint akár egy ostoba bosszú is állhat a fizetős PCR-tesztek mögött

Kunetz Zsombor amellett, hogy az oltás fontosságát is hangsúlyozta, lapunknak elmondta, a műtét előtti fizetős PCR-tesztek és a kormány járványügyi működése között akár ok-okozati kapcsolat is lehet: „ha valami nem tetszik, akkor megpróbálják egy ilyen magyaros vircsaftos pofonnal rendezni a dolgokat.”

Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken Facebook-posztjában közölte, miszerint május 13-tól indulhatnak újra az elektív, vagyis halasztható beavatkozások és rehabilitációs folyamatok a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartásával.

A miniszter hozzátette: a beteg felvételének feltétele az érvényes védettségi igazolvány, ennek hiányában a páciensnek a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR-teszt eredménnyel, illetve a műtét napján végzett negatív antigén gyorsteszttel kell rendelkeznie.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kapcsán, hogy a PCR-, illetve antigén gyorstesztet a kórház, vagy a beavatkozó intézmény állja-e az oltással nem rendelkező személyek esetén közölte, a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek nem szükséges a PCR-teszt, viszont aki nem oltatja be magát, saját költségére kérhet PCR-, illetve gyorstesztet.

Szél Bernadett, a Jobbik és a Momentum által támogatott országgyűlési képviselőjelölt ennek kapcsán kedden Facebook-bejegyzésében azt írta, alapjogsértőnek tartja a műtétre várók fizetős tesztelését, ezért ombudsmanhoz fordult az ügyben. Mint fogalmaz, fatális következményekkel járhat kvázi fizetőssé tenni a társadalombiztosítási-ellátáson (tb) belül végzett műtéteket bárki számára is.

Gondoljon már bele legyen szíves a kormány, sok esetben amúgy is régóta késik a beavatkozás, de ha most még tovább halogatják, mert nem tudják kifizetni a több tízezer forintos teszteket, az az egészségi állapot újabb romlását okozhatja! Ráadásul több százezren is lehetnek azok a hátrányos helyzetű településen élők, akik nem is kapnak megfelelő felvilágosítást és technikai segítséget az oltásra való jelentkezéshez. Nem segíteni kellene inkább ott? És mi a helyzet a gyermekekkel, rájuk sem tért ki a miniszter: nekik – helyesebben a szüleiknek – is fizetni kell a tesztért műtét előtt, holott jó részük még nem is kaphat oltást?