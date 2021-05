A túlterhelt háziorvosok sem mindig tudnak segíteni, ha újra leáll az e-recept rendszer

Édesapám kedd délután nem tudta kiváltani a gyógyszerét, mert nem működött az e-rendszer, de nem volt rendelés sem, így nem volt háziorvos, aki receptet írhatott.

Legutóbb, amikor nem vette be a gyógyszerét, szívinfarktust kapott...

Van, aki egy éve vár szívbillentyű-cserére, most pedig még a gyógyszerét sem tudja kiváltani...

Felhívtam két háziorvost. Elmondták, hogy leterheltek, most pedig állandóan csörög a telefon, mert tőlük érdeklődnek a betegek...

Megkérdeztem az idősgondozókat is, akik többek között a recepteket is kiváltják és az ő munkájukat is megnehezítették...

Ez csak néhány netes hozzászólás volt ahhoz a hírhez kapcsolódóan, hogy ismét leállt az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszer online felülete.

Ilyen szokott előfordulni rendszeresen, hogy nehéz receptet felírni. Ez lehet a saját elektronikai rendszer hibája, de időnként az EESZT lassul le

- mondta az Alfahírnek dr. Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke.

Az EESZT rendszer leállása azonban nemcsak bosszúságot eredményezhet, mivel az oltási terv miatt nagyon nehézkessé vált a háziorvosokat felkeresni, így aztán a papír alapú receptek kiváltása is nehézségekbe ütközik, nem beszélve a súlyosabb esetekről.

Sajnos nem mindig tudunk segíteni, hogy egyszerűbbé váljon ez az egész. A valódi segítség az lenne, ha az alapellátásra rátett oltási feladatokat levennék a háziorvosok válláról, hogy a betegeikkel tudjanak végre foglalkozni. Nemcsak az én véleményem, hogy elhibázott döntés volt ezt a hatalmas feladatot az alapellátásra terhelni, így a receptek kiváltása talán a kisebb probléma

- tette hozzá dr. Szijjártó László.

A MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke megismételte, hogy a koronavírus-elleni oltás beadását nem a háziorvosoknak, illetve a kórházakban kellene intézni, hanem oltópontokon szakember gárda közreműködésével, mert így nemcsak az alapellátásra nehezedő nyomás csökkenne, hanem a fertőzésveszély is.

A kormány kivételével mostanra már mindenki számára egyértelművé vált, hogy az egyébként is túlterhelt háziorvosok, illetve az alapellátásban dolgozók teljesítményük határán vannak, így aztán egy ilyen jellegű leállás már nemcsak a receptek kiválasztásánál, vagy felírásánál okoz gondokat

- nyilatkozta Lukács László György.

A Jobbik országgyűlési képviselője elismerte, hogy lehetnek rendszerhibák és az EESZT többnyire jól működik, de úgy véli, ez a leállás is azt mutatja, hogy milyen egyéb vonzata lehet még az ilyen jellegű fennakadásoknak.

A betegek sem tudnak találkozni személyesen a háziorvosokkal, így az EESZT-nek az a jó tulajdonsága, hogy van benne e-recept is, a rendszernek a leállása miatt újabb többlet feladatot ró az ellátásra. Különösen rosszul érinti ez a vidéken élő, főleg idős embereket, akiknek komoly szervezést igényel, ha akár többször vissza kellene menni a patikába a felírt gyógyszerért

- közölte Lukács László György.

A rendszergazda szerint országos hibáról van szó

- írta a Telexnek egy névtelenséget kérő gyógyszerész.

Az online lap összegezte az elmúlt időszak leállásait. Ez alapján legutóbb másfél hete állt le, de a legismertebb összeomlása április végén történt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése után a Pfizer–BioNTech-vakcinákra is lehetett időpontot foglalni, de csak és kizárólag egyetlen napra.

A kormányfő bejelentése után előbb az időpontfoglaló halt le, majd az oltópontoknál alakultak ki hosszú sorok, miután több helyen elterjedt, majd be is bizonyosodott, hogy akkor is meg lehet kapni az oltást, ha valakinek nem sikerült időpontot foglalnia, de egyébként már regisztrált az oltásra. Az időpontfoglaló rendszer elérhetetlenné válásakor a kormány túlterheléses támadásra hivatkozott - megint -, ezt elvileg már pénteken sikerült elhárítani, de a gyakorlatban az oldal még péntek este is elérhetetlen volt. Másnap reggelre aztán újraindult, ekkor már csak Sinopharm és AstraZeneca volt foglalható.