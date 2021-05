Gyurcsány Ferenc: a DK is Kálló Gergelyt támogatja 2022-ben a Fejér 4-es választókerületben

Az ellenzéki pártok mai, dunaújvárosi sajtótájékoztatóján Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke újságírói kérdésre közölte a pártjával Kálló Gergelyt fogják támogatni 2022-ben.

Gyurcsány Ferenc a DK döntését azzal indokolta, hogy

„Kálló képviselő úr az elmúlt időszakban bizonyította, hogy bírja a dunaújvárosi választópolgárok többségének a bizalmát, a Parlamentben pedig azt tapasztalom, hogy tisztességesen, karakán módon, jó hazafiként szolgálja a választókerületet”.

Mint mondta, nincs okuk ne támogatni őt abban, hogy folytassa a munkáját.

Gyurcsány Ferenc Béli Balázs / Alfahír

Az Alfahírnek a sajtótájékoztató után nemsokkal nyilatkozott Kálló Gergely, akit így már nemcsak a Jobbik, illetve az MSZP, a Párbeszéd és a Mindenki Magyarországa Mozgalom, hanem a DK is támogat az ellenzéki előválasztáson, illetve a 2022-es országgyűlési választásokon is Fejér megye 4-es számú választókörzetében.

Kálló Gergely szerint lesz a választókörzetben előválasztás, képviselő-jelölti és miniszterelnök-jelölti is. Viszont szerinte az is kiderült, azok a pártok, amelyek most támogatják őt, belátták, hogy ne változtass győztes felálláson. Tavaly elég nagy arányban megvertem a Fidesz jelöltjét, és az elmúlt egy évben sem merült fel bennük, hogy ne lennék alkalmas arra, hogy újra legyőzzem Fejér 4-ben a Fideszt – magyarázta.

„Két dolgot kell figyelembe venni a jelöltek kiválasztásánál, egyrészt alkalmas-e az emberek képviseletére az az egy jelölt, akit az előválasztáson kiválasztunk, másrészt le tudja-e győzni a Fideszt. Akik most mögém álltak mind a kettőt látják bennem, és ezúton köszönöm a támogatásukat"

- hangsúlyozta a jobbikos politikus.

Úgy néz ki, már csak az a kérdés, hogy lesz-e egyáltalán fideszes kihívója. Emlékezetes, a 2020-as időközi országgyűlési választáson a Fidesznek még az sem sikerült, hogy olyan jelöltet találjon Fejér 4-ben, aki felvállalja a narancsos lógót.

„Szeretnék olyan szerencsés politikai közegben kampányt levezényelni, mint amilyen az előző volt” - reagált felvetésünkre az ellenzéki képviselő, majd hozzátette:

"a Fideszt ne tartsuk amatőrnek. Nyilván tanultak a hibáikból".

Kálló Gergely szerint a kormánypártok teljes erővel fognak a választókerületre koncentrálni.

„A Fideszről egy dolog elmondható, előre elvesztett csatákban nem hisznek, biztos vagyok benne, hogy egy kemény, kiélezett harc lesz, de abban is, hogy az összefogással állni fogjuk a sarat, és végül 22-ben megismételjük azt, ami egy éve megtörtént. Megverjük a Fidesz jelöltjét"

- fogalmazott Kálló Gergely.