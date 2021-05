Előválasztás: a jobbikos Kálló Gergelyt támogatja az MSZP

Az ellenzéki összefogás első nagy győztese, Kálló Gergely ismét egyéni győzelemre készül fideszes kihívója ellen Fejér megye 4-es számú választókerületében. A jobbikos országgyűlési képviselő már bejelentkezett az előválasztásra, vele készült interjúnkat itt lehet elolvasni.

Kálló vasárnap egy Facebook-posztban jelentette be, hogy az előválasztáson őt fogja támogatni az MSZP is – ehhez egy képet mellékelt, amin Kunhalmi Ágnes szocialista társelnökkel együtt szerepel (akit saját választókerületében a Jobbik is támogat).

Mint fogalmazott:

A nemzet érdeke azt kívánja, hogy 2022-ben mindenhol egy közös ellenzéki jelölt, a legalkalmasabb mérkőzhessen meg a Fidesszel. Fejér megye 4. számú választókerületében személyemet már az MSZP is támogatja. Köszönöm szépen Kunhalmi Ágnesnek és az MSZP-nek, hogy engem tart a legalkalmasabbnak arra, hogy kihívjam a Fidesz jelöltjét. Tudjuk, hogy a kormánypárt mindent meg fog tenni azért, hogy ez ne sikerüljön. Az összefogás azonban erősebbé tesz minket, mint valaha.

- írta Kálló Gergely.

Bár az előválasztás célja, hogy az ellenzéki pártok megmérkőzzenek egymással és így kiválasszák maguk közül a helyben legerősebb képviselőjelöltet, vannak olyan körzetek ahol egy adott párt nem indít embert, inkább rögtön egy másik jelölt támogatását választja, és ezzel lényegében tartalékolni tudja az erőforrásait.