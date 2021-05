A Jobbik jelöltje a legesélyesebb a Fidesz legyőzésére Pilis-Dunakanyarban

A kormányváltást akarók 64 százaléka hallott már az előválasztásról Pest megye 3. számú választókörzetében, és az Iránytű Intézet kutatása szerint az ellenzéki szavazók döntő többsége, 84 százaléka részt fog venni az előválasztáson.

A legaktívabbak a Jobbik és a DK szavazói, 83-83 százalékuk állította azt, hogy biztosan elmegy szavazni. A kapott válaszok alapján megállapítható az is, hogy a Pest megyei, kormányváltást akarók nagyjából fele-fele arányban (47-47 százalék) adnák le személyesen vagy az interneten a szavazatukat az előválasztáson.

A Pilis-Dunakanyar térségében jelenleg már csak hárman indulnának az ellenzéki előválasztáson, miután a DK szombaton bejelentette, hogy a Jobbik jelöltjét támogatják:

Béres András – Párbeszéd

Buzinkay György – Momentum

Pál Gábor - Jobbik

A Fidesz-KDNP ebben a körzetben egyébként cserél: az 1998 óta parlamenti képviselő Hadházy Sándor helyett jövőre Vitályos Esztert, az EMMI államtitkárát indítja.

Az Iránytű Intézet kutatása szerint a választókerületben a fideszes Vitályos Eszter és a jobbikos Pál Gábor ismertsége a legnagyobb.

Az ellenzéki előválasztáson induló jelöltek közül a felmérés időpontjában a Momentum politikusa ugyan megelőzi a Jobbik jelöltjét, de a kormányváltást akarók válaszaiból az derül ki, hogy a Fidesz-KDNP-s államtitkárt a Jobbik szentendrei önkormányzati képviselője, Pál Gábor legyőzheti, amennyiben ő lesz a közös ellenzéki jelölt. A teljes lakosságra kivetítve Pál Gáborra 29, Vitályos Eszterre 28 százalék szavazna. A többi ellenzéki jelöltet viszont a fideszes induló jócskán megelőzné ebben az összehasonlításban.

Felmérték azt is, hogy a Pilis-Dunakanyarban milyen területeken szeretnének sürgős változást látni a választópolgárok. A válaszadók a három legfontosabb feladatnak az egészségügy fejlesztését (56 százalék), a koronavírus okozta gazdasági válság kezelését (42 százalék), és az oktatás fejlesztését (34 százalék) jelölték meg. Abban a kormánypárti és ellenzéki szavazók között is konszenzus van, hogy ide tartozik a 11-es út fejlesztése is.

Pál Gábor: „Semmilyen érdemi segítség, vagy fejlesztés nem jutott a népességét tekintve folyamatosan gyarapodó térségünkbe" "Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban. Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Az Iránytű Intézet természetesen vizsgálta a hagyományos pártpreferenciákat is. A 700 fős közvélemény-kutatás szerint a Pest megyei 3. számú választókörzetben a teljes népességre kivetítve a kormánypártok jelenleg 31 százalékon állnak, de ugyanennyi szavazatot kapnának összesen az ellenzéki összefogásban résztvevő pártok is. A bizonytalanok és a válaszmegtagadók aránya is csaknem eléri a 30 százalékot. A biztos pártválasztóknál a Fidesz-KDNP 46 százalékos támogatással bír, itt a legerősebb ellenzéki párt a Momentum (14 százalék) és a Jobbik (13 százalék), valamint a DK (10 százalék).

A miniszterelnök-jelöltek közül ebben a választókerületben is Jakab Péter a legerősebb ellenzéki jelölt, a kormányváltást akarók 21 százaléka szavazna rá az előválasztáson. Ezután Karácsony Gergely következik 19 százalékkal, aki a kutatás időpontjában (április) egyébként még nem volt hivatalos miniszterelnök-jelölt. Harmadik Dobrev Klára (10 százalék), de ő egyben a legelutasítottabb jelölt is, akire a válaszadók negyede biztosan nem szavazna.