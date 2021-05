Mészáros Lőrinc öccse is hasít a közbeszerzéseken

A 24.hu írta meg, hogy a Mészáros János három nagy cége, a Pegazus Trade Kft., a Herceghalom Interat Zrt. és a Híd-Tám Kft. összesen 693 millió forint osztalékkifizetést eszközölt a tavalyi nyereségéből.

Ami nem is csoda, hiszen Mészáros Lőrinc öccse fénysebességgel zárkózik fel a nagy testvér mellé és válik rapid milliárdossá, miután az elmúlt években egyre jelentősebb állami megbízásokat kapott, miközben céges érdekeltségei is szépen gyarapodtak számban is. Csak az említett legnagyobb cégek, illetve a mezőgazdasági Agro-Felcsút Kft. adták le mérlegeiket, míg Mészáros János kisebb vállalkozásai, mint például a macimézes csomogaló Nektárplast Kft. vagy a mérnöki tanácsadó Adept Enviro Kft. még adósak az éves elszámolásukkal.

A négy nagy cég azonban tavaly együttesen 14,3 milliárd forintos forgalmat csinált, durván 800 millió forinttal többet, mint 2019-ben. Adózott eredményük tavaly szerényebb, 1023 millió forint volt, szemben a 2019-es 1,2 milliárd forinttal. Ugyanakkor több pénzt vettek ki a cégekből, mivel az osztalék 43 millió forinttal, 693 millióra nőtt. A 24.hu korábban beszámolt arról is, hogy Mészáros János egyik legnagyobb cége, a Híd-Tám Kft. nettó 2 milliárd 569 millió forintért vállalta el a Lillafüredi Állami Erdei Vasút felújításának mélyépítési munkáit. Pedig a versenytársak is a NER istállóból érkeztek, mivel Mészárosnak Jánosnak a sógorával, Mészáros Lőrinc vejével és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter apjának egykori cégével is meg kellett mérkőznie.

Tavaly ráadásul ez már a második olyan kisvasutas közpénzes megbízás volt, amit Mészáros Jánosék szereztek meg, az első, 1,1 munkáról januárban számolt be a lap. A Híd Tám Kft. tavaly 5,5 milliárd forintos nettó értékesítés mellett 293,2 millió forint adózott eredményt ért el. A tavalyi haszon csaknem egésze, 293 millió forint osztalékként végzi Mészáros János zsebében. Kifizetéséről a cég likviditási helyzetének megfelelően intézkednek (ahogyan a Pegazus Trade Kft. és a Herceghalom Interat Zrt. esetében is).

Szintén sikerrel húzza be az állami munkákat a Herceghalom Interat Zrt.: a Hidrot Kft.-vel közösen 241,1 millió forintos megbízást kaptak a Magyar Közúttól, a Pappas Autó Magyarország Kft.-vel közösen pedig egy 4,5 milliárd forintos eszközbeszerzési keretmegbízást csíptek meg az állami közútkezelőtől. Mindez az eredményeken is meglátszik: a Herceghalom Interat a 2020-as évet 4,1 milliárd forintos árbevétellel és 333,7 millió forintos adózott eredménnyel zárta.

A nyereségből 200 millió forint osztalékot vesz ki Mészáros János. Ugyancsak a Magyar Közút bejáratott üzleti partnere a Pegazus Trade Kft., amelytől egyebek mellett rakodógépeket és adaptereket rendeltek, ez a cég tavaly 2,1 milliárd forintos forgalmat és 331,8 millió forint adózott eredményt mutatott ki. Mészáros János pedig mindebből 200 millió forintos osztaléknak örülhet. Az Agro-Felcsút Kft.-je sem panaszkodhat 2,5 milliárd forintos forgalmával, bár 65,1 millió forint adózott eredményük jóval szerényebb, mint a 2019-es év utáni 224,5 millió forint volt. Osztalékot nem is fizetnek.