A koronavírus-válság idején 4,2 milliárdnyi osztalékkal gazdagodik a kormánypropaganda kegyeltje

A koronavírus-válság évének eredménye után összesen 4208 millió forint osztalékot szavazott meg az állami propagandatenderek kommunikációval foglalkozó rendszeres győztesei, Balásy Gyula New Land Media Kft.-je és Lounge Design Kft.-je – írja a 24.hu.

Mivel mindkét cégben Balásy az egyetlen tulajdonos, így a teljes, 4,2 milliárd forintnyi osztalék az ő pénztárcáját duzzasztja.

A portál a beadott éves beszámolók alapján ismerteti, a New Land Media a tavalyihoz hasonló, 70,4 milliárdos forgalom mellett a 2019-eshez képest feleakkora, 3,1 milliárdos profitot ért el, amiből 2,2 milliárd osztalékot kíván zsebre vágni.

A Lounge Desing a 2019-es forgalmánál 1 milliárddal magasabb, 10,1 milliárdos árbevételt ért el, adózás előtti nyeresége pedig 300 millióval lett több, mint az előző évben, 2020-ban 1,4 milliárd forint. Ebből, valamint a korábbi évekből összegyűlt eredménytartalékból 1,9 milliárd osztalékot szavazott meg magának Balásy.

Lapunk ugyanakkor azt is észrevette, a New Land Media, mely 154/204-ed arányban többségi tulajdonosa a Visual Europe Zrt.-nek, utóbbi vállalkozásból is osztalékkal gyarapodott. A Visual Europe 450 milliós osztalékából

Balásy cégének csaknem 340 millió forint jut.

Egy hete elsőként lapunk számolt be arról, A Moonlight Event Kft., melynek Balásy 90 százalékban tulajdonosa, 1 milliárd forintot számlázhat ki a dubaji világkiállítás magyar pavilonjának rendezvényszervezési munkáiért. A Moonlight 2020-as éves beszámolója azonban egyelőre nem érhető el az Igazságügyi Minisztérium céginformációs honlapján.