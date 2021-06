A kínai külügyminisztérium szerint a Fudan Egyetem budapesti kampusza minden fél érdeke

Eddig is már sokan álltak meg a standunknál, tehát azt gondolom, fontos téma ez az embereknek - mondta az Alfahírnek Keresztesy Gergő, a Jobbik IT elnöke, aki az Oktogon egyik sarkán várta az érdeklődőket nemcsak a kínai Fudam Egyetem kapcsán, hanem minden olyan általános témával, amely a fővárosiakat is érdekli.