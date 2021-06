Megkezdődött az ellenzék konultációja a budapesti Fudan Egyetemről

Eddig is már sokan álltak meg a standunknál, tehát azt gondolom, fontos téma ez az embereknek

- mondta az Alfahírnek Keresztesy Gergő, a Jobbik IT elnöke, aki az Oktogon egyik sarkán várta az érdeklődőket nemcsak a kínai Fudam Egyetem kapcsán, hanem minden olyan általános témával, amely a fővárosiakat is érdekli.

Ezért, akit érdekel álljon meg itt néhány percre és beszéljünk a Fudan Egyemetről és a Diákvárosról, de persze nagyon sokan kérdeznek Jakab Péterről és a Jobbik programjáról is

- tette hozzá Keresztesy Gergő.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere Karácsony Gergely főpolgármesterrel együttműködésben kezdeményezte, hogy 2021. június 4. és 13. között rendhagyó fővárosi konzultációt indítanak a Diákváros és a Fudan Egyetem projektekhez kapcsolódó beruházásokról.

A konzultáció lebonyolítására az aHang közösséget kérték fel, amelynek során online és budapesti köztereken kihelyezett sátrakban is kifejezhetik véleményüket a fővárosiak. Budapest területén nagyjából húsz sátor lesz, a konzultációt pedig szigorú követelmények mellett tartják meg. A sátrakat civil szervezetek működtetik, illetve mind a hat ellenzéki párt is ott lesz, együttműködve, a feladatból pedig mindannyian kiveszik a részüket.

Az Oktogonnál kihelyezett standnál ott volt Beleznay Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere is. Budapest 5. számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje az eddigi tapasztalatai alapján úgy vélte, szinte mindenki, akivel most beszélgetett azt mondta, nagyon nem mindegy, hogy a Diákváros az eredeti tervek alapján valósul meg, vagy a Fudan Egyetem foglalja majd el a terület kollégiumi részét is.

Ez főleg a fiatalok szempontjából nem mindegy. A kérdés amúgy nagyon egyszerű. Magyar pénzből támogatnak kínai elit egyetemet, míg úgy gondoljuk, a magyar pénzből a magyar egyetemeket és a magyar diákokat kell támogatni

- jelentette ki Beleznay Zsuzsanna.

Beleznay Zsuzsanna Terézváros alpolgármestere a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje Alfahír

A Jobbik képviselő-jelöltje szerint a Fudan Egyetem kérdése túlmutat az oktatás politikán és amikor szóba kerül ez a kérdés, akkor mindig szóba kerülnek akutálpoltikai problémák is.

Beleznay Zsuzsanna ezután aláírta az aHang oktogoni sátránál a 4 kérdésből álló ívet, amelyet a személyi és a lakcímkártyával együtt érvenyesítenek.

Összesen 20 budapest helyszínen várja az aHang az érdeklődőket. Az oktogonnál éppen akkor állt meg hirtelen egy fugon, amikor a jobbikos jelölt válaszolt a kérdeinkre. Később jártunk a Nyugat téren is.

A Nyugati téren is gyűjtik a konzulátciókat Alfahír

A konzultációra - amely június 4-én nyílik meg, s 13-áig tart - ezen a linken keresztül lehet regisztrálni mobilapplikációval, ügyfélkapus azonosító segítségével, illetve személyesen, az e célból kihelyezett budapesti sátrakban. Részt vehet rajta minden 14 év feletti, fővárosi állandó, vagy tartózkodási címmel rendelkező polgár.

A napi.hu-n megjelent felmérés alapján a fővárosiak 90 százaléka nem szeretné, ha 500 milliárd forintból kínai egyetem épülne Budapesten.