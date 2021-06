Ellenzéki előválasztás - Aki nem vállalja a vitát, az nem is lehet legitim jelölt

Ígéretéhez híven megtartotta sajtótájékoztatóját a Civil Választási Bizottság (CVB), amelyen bemutatkoztak az ellenzéki előválasztás lebonyolításában segédkező szervezetek is.

Családias hangulatban zajlott az ellenzéki előválasztás lebonyolításáért is felelős Civil Választási Bizottság sajtótájékoztatója, ahol a sajtót képviselőit tájékoztatták az elmúlt hónapokban végzett munkájáról. A CVB elnöke, Magyar György ismertette, hogy az előválasztás menetrendje szerint

július 26-tól lehet jelentkezni a jelölteknek,

akik augusztus 23. és szeptember 6. között gyűjthetik az ajánlásokat (egyéni országgyűlési képviselők esetén 400, miniszterelnök-jelöltek esetén 20 000 aláírás kell),

Az előválasztás első fordulója szeptember 18. és szeptember 26. között lesz.

Október 4. és október 10. között lesz a második forduló, amikor is a választók a miniszterelnök-jelöltre szavazhatnak, amennyiben az első fordulóban egyetlen jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát.

A CVB első embere szerint október közepén már mind a 106 országgyűlési képviselőjelölt, illetve az összellenzék miniszterelnök-jelöltje is ismert lesz.

Az aHang vezérigazgatója, Varga Máté ismertette, hogy a szervezete koordinálja a Fudan-konzultációt és az ellenzéki előválasztás technikai hátterének biztosítását. De ezen felül igyekeznek minél több önkéntest toborozni, éppen ezért különböző kampányokkal is készülnek.

Mint elmondta, az aHang feladata lesz az offline sátras szavazás megvalósításának előkészítése, és az online szavazás lebonyolítása is. Erre két rendszerük is lesz,

egy applikáció, amely ügyfélkapus azonosítással működik,

valamint egy másik, ami pedig videóazonosítással dolgozik.

Az előválasztásra a kettőnek az ötvözetéből alakíthatnak ki egy megoldást, amelynek a megoldása a következő napokban lesz majd esedékes.

A Fudan-konzultációval kapcsolatos is az aHang rendszerét használják, amely elég sikeres, hiszen eddig már több mint 12 ezer ember adta le a szavazatát.

A Tabumentes Egyesület képviseletében, Juhász Bence arról beszélt, hogy továbbra is szeretnék, ha egy vitaminimumot vállalnának az ellenzéki pártok, azaz mind a 106 választókerület esetében vitatkoznának az ellenzéki jelöltek. A jelek szerint erre az ellenzéki pártok is nyitottak, ám egy pártközi egyesség értelmében ez inkább majd július 26-a után lehet esedékes. Juhász Bence szerint is az volna a legjobb, ha a viták akkor zajlanának le, ha már végleges jelölti lista van.

„A viták hozzájárulnak a szavazópolgárok ismereteihez és azt tanácsoljuk a pártok jelöltjeinek, hogy vállalják a publikus vitákban való részvételt"

- emelte ki Juhász Bence, hozzátéve: aki nem vállalja a vitát, az nem is lehet legitim jelölt.

Ismertette, hogy az ellenzéki jelöltek vitáját úgy szeretnék megtartani, hogy egy egységes keretrendszert állítanának fel, amely alapján végbe mehetne a vita folyamata. Ugyanakkor leszögezte azt, hogy más jellegű lesz a jelölti és a miniszterelnök-jelölti vita keretrendszere.

A Számoljunk együtt mozgalom szervezője, Pákozdi Éva elmondta, hogy szeretnék elérni, ha minden helyen lenne legalább egy civil jelölt, aki segédkezik a szavazatok ellenőrzésében és számolásában.

Fotó: Nagy Béla Ádám (Alfahír)

„Minél többen mennek el szavazni, annál nehezebb lesz meghekkelni"

Szóba került, hogy mennyire veszélyezteti az előválasztás sikerességét az, hogy egyes jelöltek visszalépnek mások javára. Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke erre azt felelte, hogy

„nem kell tragikus következtetéseket levonni a visszaléptetésekből, mert nem ez a jellemző.”

Véleménye szerint az ellenzéki pártok most tanulják meg ennek a rendszernek a sajátosságait, éppen ezért nem meglepő, hogy a pártok úgy döntenek, hogy az erőforrásaikat olyan jelöltekre szánják leginkább, akik esélyesebbnek tűnnek, hiszen az ellenzék óriási anyagi hátrányban van a kormányhoz képest.

„Az ilyen visszaléptetések száma elenyésző, úgy látom, hogy közel 100 választókerületben nagyon erős verseny lesz"

- mondta Magyar György, hozzátéve: lehetne alkuk, de az eredményről továbbra is a választók döntenek.

Juhász Bence szerint minél inkább ösztönözni kell a civil jelölteket, hogy megmérettessék magukat. Úgy véli, ugyanakkor, hogy mivel az erőforrások végesek, tiszteletben kell tartani a pártok közötti alkukat.

Az Alfahír arról érdeklődött a sajtótájékoztatón, hogy tartanak-e esetleg attól, hogy egyes szereplők szándékosan, negatívan befolyásolni akarják az ellenzéki előválasztás eredményét. Az aHang lapunk kérdésére úgy reagált, hogy technikailag erre kicsi az esély, de természetesen oda kell figyelni arra, hogy olyan jelöltek vegyenek csak részt, akik komolyan is gondolják a részvételt, ezért is fontos többek között az, hogy minden jelölt vállalja majd a vitát.

Magyar György szerint nem fog ilyen lehetőséggel próbálkozni a kormány sem, hiszen nagyon kontraproduktív lenne az, ha befolyásolni akarnák az ellenzéki előválasztást.