A Lázár Jánoshoz köthető vadászkastélyt birtokló cég tavaly a legjobb évét könyvelhette el

Eddigi legjobb üzleti évét produkálta a Lázár János résztulajdonában álló társaság, amely a Hódmezővásárhelyhez tartozó batidai tanyavilágban felépített vadászkastélyt birtokolja - írja a 24.hu.

Az ingatlan-bérbeadással foglalkozó Grosswiese Zrt. friss pénzügyi beszámolójából derült ki, hogy a társaság 2020-ban közel 80 millió forint bevételhez jutott, amiből 40 milliót nyereségként könyvelt el. Ez 20 millió millió forintos bevételnövekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A lap a fideszes képviselőt is kereste, hogy megtudják minek köszönhető, hogy a cég a járványügyi korlátozások ellenére a legjobb évét tudhatja a háta mögött. A volt miniszter sajtósa kifejtette: "a járványügyi intézkedések kevésbé érintették az ingatlanok bérbeadását, ezzel együtt szeretném kiemelni, hogy a Grosswiese Zrt. minden járványügyi korlátozásnak, jogszabálynak maradéktalanul eleget tett". Hozzátette, hogy a Grosswiese Zrt. mint vagyonkezelő cég az ingatlan bérbeadása mellett egyéb gazdasági és pénzügyi tevékenységet is végez, más cégben is rendelkezik érdekeltséggel, amelyekből bevétele származik.

Lázár vendégházának kibérlése egyébként 500 ezer forintba kerül naponta, amit nem vehet bérbe bárki: a politikus tájékoztatása alapján az ingatlan kiadása zárt körben zajlik, például vadászati turizmust szervező cégeken, illetve vadásztársaságokon keresztül.

A 24.hu korábban próbálta felfejteni a kastélyt birtokló cég tulajdonosi szerkezetét, ami azonban meglehetősen homályos. Lázár János legutóbbi vagyonnyilatkozatában arról írt, hogy 22,92 százalékos tulajdona van a társaságban, ugyanakkor az Opten céginformációs szolgálatban már az szerepel, hogy Kulik Jenő ügyvéd főrészvényesként több mint 99 százalékos tulajdonos.