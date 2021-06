Nem nyomoznak a felcsúti tao-támogatások ügyében

A 444.hu írta meg, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) levélben értesítette Vadai Ágnest, hogy bűncselekmény gyanújának hiányában nem vizsgálják a felcsúti tao-milliárok sorsát.

A DK országgyűlési képviselője a 444.hu március 10-én „A felcsúti fociparadicsom nem szabályos körülmények között jutott hozzá egyetlen munkanap alatt hárommilliárd forint tao-támogatáshoz”című cikke nyomán intézett írásbeli kérdést Polt Péterhez. A legfőbb ügyész ezt feljelentésként értelmezte amit most a NAV elutasított.

A 444.hu szerint az MLSZ 2020 márciusában utólag hagyta jóvá Orbán Viktor fociakadémiájának, hogy a 2017-19 évben benyújtott tao-programjára további 3,28 milliárd forint tao-támogatást használhasson fel.

Az online lap birtokába került NAV határozat kiemelte, hogy „a feljelentő” - mármint a Polt Pétert írásban kérdező Vadai Ágnes - a

„feljelentéséhez” - írásbeli kérdéséhez - „iratokat, adatokat nem bocsátott a nyomozó hatóság rendelkezésére, csupán a 444.hu weboldalon megjelent cikk alapján kérte az ügy kivizsgálását".

A NAV Bűnügyi Főigazgatóság, Központi Nyomozó Főosztálya azonban nem volt rest, a határozat szerint „nyilvánosan elérhető adatbázisokból” adatokat szerzett be, ezek alapján pedig megállapította, hogy az MLSZ lefolytatta az eljárást, amit a cikk szerint is lefolytatott. A határozatban még egy oldal terjedelemben ismertetik a lapban is megfogalmazott állításokat, melyek alapján arra jutottak, hogy azok alapján nem történt költségvetési csalás.

Vadai kérdése amúgy arra vonatkozott, hogy törvénysértés történt-e, ő nem fogalmazott meg konkrét tényállást, mivel nem is tett feljelentést.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóság, Központi Nyomozó Főosztálya azonban nem volt rest, a határozat szerint "nyilvánosan elérhető adatbázisokból" adatokat szerzett be, ezek alapján pedig megállapította, hogy az MLSZ lefolytatta az eljárást, amit cikk szerint is lefolytatott. A határozatban még egy oldal terjedelemben ismertetik a lapban is megfogalmazott állításokat, melyek alapján arra jutottak, hogy azok alapján nem történt költségvetési csalás.

Vadai kérdése amúgy arra vonatkozott, hogy törvénysértés történt-e, ő nem fogalmazott meg konkrét tényállást, mivel nem is tett feljelentést.