Luxuslakást vett Matolcsy menye az MNB-t felújító cég érdekeltségétől

Matolcsy György menye, Matolcsy Tímea megvásárolta az ingatlan adásvételével foglalkozó Somlai-Révész Property Kft.-t, amit át is nevezte MT Beauty Kft.-re. Az eladó annak a Somlai Bálint Fülöpnek cége, aki egy másik érdekeltsége révén 54 milliárd forintért újíthatta fel a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri épületét – derítette ki a 24.hu.

Az MT Beauty Kft. tulajdonában két ingatlan áll, a XIII. kerületben található Riverloft apartmanház egyik legnagyobb alapterületű, kétszintes, 231 négyzetméteres tetőtéri lakása, illetve a mélygarázsban található dupla parkoló.

Somlai azt mondta a lapnak, az ingatlanokat könyv szerinti értéken apportálták, az üzletrészeket pedig e fölötti áron értékesítették. A vételár nem derült ki, és erre Matolcsy Tímea sem válaszolt, aki azt írta, az MT Beauty Kft. szépségipari szolgáltatásokat fog nyújtani a jövőben, emellett szépészeti termékek forgalmazásával is kíván foglalkozni.

Az ingatlant bérlővel együtt vásároltam, nem a családommal használjuk. Béreltük ezt a lakást évekkel ezelőtt, de körülbelül 3 éve elköltöztünk onnan

– áll a válaszban.

A portál megemlíti, az ingatlanos hirdetések között egy ehhez közeli feleekkora lakást parkoló nélkül 125 millió forintért hirdetnek.

A lap emlékeztet, a Népszabadság még 2016-ban írta meg, hogy az ingatlant Matolcsy Tímea férje, Ádám használja „egy bőkezű nagybácsi jóvoltából”, aki nem más, mint Matolcsy György unokatestvére, a becsődölt Növeedési Hitelbenk tulajdonosa, Szemerey Tamás. A lakás és a parkoló akkor Szemereyék cégének tulajdonában állt, ami Somlaiék közbeiktatásával került az ifjabb Matolcsyhoz és feleséghez.

Somlai nemcsak így áll kapcsolatban Matolcsyékkal. A lap írt írja, az üzletember amellett, hogy Matolcsy Ádám jó barátja, a Matocsly-érdekeltségbe tartozó (az Origo nevű propagandaoldalt is kiadó) New Wave Media Zrt. televíziós üzletág-igazgatója volt, amelyhez a LifeTV, illetve az OzoneTV is tartozik.