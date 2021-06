Arató Gergely megérti, hogy a Jobbik egy jobboldali pártként máshová helyezte a hangsúlyt a pedofiltörvénynél

Miután a Fidesz a parlamenti vitát követően szándékosan úgy módosította a pedofília elleni fellépést szigorító törvénycsomagot, hogy abban megjelenjenek a homoszexualitással kapcsolatos politikai állásfoglalások is, az ellenzéki pártok külön álláspontra helyezkedtek a kérdésben, és lesz aki elutasítja a törvényt, aki be sem megy a szavazásra, és a Jobbik, ami ezek ellenére is támogatni fogja azt.

Arató Gergely DK-s politikus – aki pártjával nem fog részt venni a szavazáson – az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, a Fidesz „gyűlöletkeltésre” használja törvényjavaslatokat, de abban egyetértés van, hogy a pedofil bűncselekmények nagyon keményen büntetendőek, és a rengeteg technikai kihívás miatt módosításra szorulnak.

Ander Balázs: a Jobbik nem a Fideszt támogatja, hanem az áldozatok mellé áll Kedden szavaz az Országgyűlés arról a törvénycsomagról, aminek alapvető célja a pedofil bűncselekmények szigorúbb büntetése lett volna, azonban a tervezetet múlt hét csütörtökön - a vitákat követően - a kormánypártok olyan pontokkal egészítették ki, melyek már a homoszexualitás politikai megítélését is érintenék.

A Jobbik döntéséről szólva megjegyezte, el tudja azt fogadni, hogy jobboldali pártként máshova teszik a hangsúlyt.

A Jobbik is úgy látja, hogy nem szerencsés összemosni a két kérdést, és Arató biztos abban, hogy kormányra kerülve javaslatot fognak találni arra, hogy ezt a különbséget hogyan oldják fel.

