Megszavazták a pedofilellenes törvényt, Jakab Péter állta a szavát

Kedd folyamán több fontos ügyben is szavazott az Országgyűlés, ezekből gyűjtöttük ki önnek a legfontosabbakat, mint a jövő évi költségvetés, a pedofilellenes törvény, vagy Jakab Péter tiszteletdíjának csökkentése. Cikkünk folyamatosan frissül!

A 2022-es költségvetésről, amely a tavalyi évhez hasonlóan „az újraindítás költségvetése" címet viseli, 132 igen és 26 nem szavazattal elfogadásra került. Emlékeztetőül, Varga a sarokszámokat ismertetve azt mondta, a tervezéskor 5,9 százalékos hiánnyal, 3 százalékos inflációval és 5,2 százalékos növekedéssel számoltak. Hozzátette, az adósságráta a tavalyi 80,4 százalék után idén már 80 százalék alatt, jövőre pedig 79,3 százalék lesz, ami gyakorlatilag ugyanannyi, mint a Gyurcsány-kormány idején, a 2008-as válság alatt. Emellett 233 milliárd forint biztonsági tartalékot képeztek.

A 2022-es költségvetés elfogadása N1TV

Varga a költségvetés két legfontosabb pillérének a 3600 milliárd forintos egészség- és járványkasszát, illetve a GDP 13 százalékát kitevő gazdaság-újraindítási akciótervet nevezte. Utóbbinak három sarokpontja a 3883 milliárdos nemzeti forrás, a több mint 3000 milliárdos uniós forrás és az adó-, valamint járulékkedvezmények 420 milliárdja – tette hozzá korábban.

Átment a pedofilellenes törvény is, a Jobbik állta a szavát

Létrejön egy nyilvántartás a pedofil bűncselekményeket elkövetőkről. A változtatás azt is meggátolhatja, hogy a pedofilok olyan állásokat tölthessenek be, ahol gyermekekkel találkozhatnak. Az erről szóló jogszabályt kedden 157 igen szavazattal, 1 ellenvoks mellett fogadta el az Országgyűlés. Az ellenzék közül a Jobbik, ahogy azt korábban jelezte igennel voksolt a törvényre. A nyilvántartásban az ügyfélkapura belépve lehet keresni egy konkrét névre, az adatok lekérdezésére a szülő vagy más hozzátartozó lesz jogosult, miután megjelölte az adatigénylés alapját. Az adatbázisba azok is bekerülnek, akik korábban követtek el bűncselekményt. Az adatokat kizárólag a gyermekek védelmére lehet felhasználni.

A büntető törvénykönyvet is szigorítja a változtatás: a gyermekpornográfia egyes minősített eseteinek elkövetői akár 20 évet is kaphatnak, közben pedig nem lehet feltételesen szabadlábra helyezni őket. Ilyen minősített eset például az, ha 12 évnél fiatalabbal szemben erőszakot alkalmazva követik el a bűncselekményt.

A hatalmi viszonnyal visszaélve elkövetett gyermekpornográfia mellett további minősített eseteket is tartalmaz majd a jogszabály: például ha hivatalos személyként követik azt el, ha sanyargatást, erőszakot alkalmazva vagy ha különös visszaesőként követik el azt.

A legsúlyosabb pedofil-bűncselekmények már jelenleg sem évülnek el. Az enyhébb esetekben viszont a jelenlegi 18 éves kor helyett a sértett 21 éves korától indul az elévülés.

Új minősített eset lesz a zaklatás tényállásánál az, ha a bűncselekményt 18. életévét betöltött ember gyermek sérelmére követi el.

Eddig is foglalkoztatási tilalom sújtotta a pedofilokat az egészségügyben vagy az oktatásban. Változás, hogy bővül ezen állások sora a gyermekek által is látogatható, szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó állásokkal. Nem dolgozhatnak például strandon, vidámparkban, állatkertben, sportegyesületben, de ezen elkövetők nem létesíthetnek kormányzati szolgálati jogviszonyt sem, és nem vállalhatnak politikai vezető tisztséget.

Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat a jogszabály: az nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.

Az intézmény pedagógusain kívül csak azok az emberek, szervezetek tarthatnak vagy szervezhetnek ilyen foglalkozást az intézményekben, akik szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Ennek részletszabályait az emberi erőforrások minisztere dolgozza ki rendeletben. A szabályok megsértésére szabálysértési felelősséget ró mind az intézményvezetőre, mind a foglalkozást tartóra.

A jogszabály kimondja azt is, hogy az állam a gyermekvédelmi rendszerben is védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.

Azt is rögzíti, hogy tizennyolc év alatti fiatal számára tilos elérhetővé tenni pornográf tartalmakat, a szexualitás öncélú bemutatását valamint olyat, ami a születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérést, annak megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti. Ugyanez a szabály vonatkozik a reklámokra is.

A jövőben a tévék is csak tizennyolc év felettieknek ajánlhatják az ilyen tartamú filmeket, műsorokat, a Médiatanács pedig köteles lesz kérni azon tagállam intézkedését, amelynek joghatósága alá tartozik a szabályt megsértő médiaszolgáltató.

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány is vagyonhoz jut

Döntést hoztak továbbá a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, a Budapest Diákváros megvalósításáról és a nemzeti adatvagyonról szóló új jogszabályról is, melyet 134 igen és 25 nem ellenében szavaztak meg.