Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje Facebook-bejegyzésében arról számolt be, Győrben a Jobbik Jancsó Zitát, a DK jelöltjét támogatja az előválasztáson.

Ahogyan a jobbikos politikus írja:

Mi tudjuk mennyi az ára ha ma Magyarországon valaki néven nevezi a ficsúrokat: 10 milliós büntetés. Pedig ha valahol fideszes ficsúrokból nincs hiány az éppen Győr városa. Le is buktak és ország világ láthatta, mit gondolnak a sokat hangoztatott értékrendjükről. Ők és a nekik falazó Orbánék többször visszaéltek már a győriek bizalmával – nem kaphatnak még egy esélyt! Ki kell szabadítani a győrieket is az állampárt fogságából, elég volt a fideszes helytartókból!

Jakab hozzátette, a magyar emberek döntöttek: az ellenzék pártjainak össze kell fogniuk, kompromisszumokat kell vállalniuk a hazáért. Bejegyzésében hangsúlyozta:

Ha DK-s jelöltet tartunk a legalkalmasabbnak, akkor természetesnek vesszük, hogy támogatjuk. Ahogyan az is természetes, hogy más körzetekben pedig a DK támogatja a Jobbik jelöltjét. Jancsó Zita az a jelölt, akit támogatnunk érdemes – ugyanúgy elkötelezett az összefogásban, mint mi Jobbikosok. Győrben is változás kell – mind az oktatásban, mind az egészségügyben, mind pedig az ottani közéletben. A győrieknek is jár a jólét és a szabadság!