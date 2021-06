A magyar kormány 660 millió forinttal támogatott egy libanoni keresztény központot

A magyar kormány 2,2 millió dollárral (660 millió forinttal) támogatta annak a keresztény kulturális és szakképzési központnak a felépítését Libanonban, amelyet hivatalosan pénteken adott át a magyar kormány képviseletében Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős magyar államtitkár, illetve Besara Butrosz ar-Rai libanoni maronita pátriárka.

Az államtitkár az MTI-t telefonon tájékoztatva kiemelte, hogy a kulturális és szakképzési központ a politikai, gazdasági és egészségügyi válság által sújtott, hátrányos helyzetű helyi keresztény közösség megerősödését és újjáéledését szolgálja.

A magyar kormány szerint a közel-keleti és libanoni kereszténység támogatásán, a magyar szolidaritás kézzelfogható kifejezésén túl a projekt a magyar politikai érdekeket is szolgálja.

Azzal érvelnek, hogy Libanonban jelenleg is 2 millió háborús menekült tartózkodik, ezért a válság esetleges további mélyülése esetén nemcsak ők, hanem a libanoni emberek is elmenekülnek majd az országból, amely tovább erősítené az Európába irányuló illegális migrációt. Ezért magyar stratégiai és nemzeti érdek is a helyi közösség támogatása és megerősítése, a kulturális keresztény örökség védelme.

A válsághelyzet miatt a libanoni egészségügyi rendszer mellett az oktatási rendszer is súlyos problémákkal küzd: bezárnak az iskolák, illetve a fiatalok nem tudják kifizetni a tandíjat. Ezért a pénteki tárgyalások fényében a magyar kormány megfontolja, milyen módon tudná támogatni és megerősíteni a libanoni keresztény oktatási rendszert - tájékoztatta az MTI-t az államtitkár.