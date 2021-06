„A német rendőrök egyszerűen kiszórták a betonra a holmikat és ezután rabosítottak”

Én is a Carpathian Brigade buszán utaztam. Már az osztrák-német határon is voltak gondok, de az igazi problémák München előtt mintegy 60 kilométerrel kezdődtek, amikor a szövetségi rendőrök, akik előtte sokáig követtek bennünket, végül beterelték a buszt egy parkolóba, majd egyenként vizsgáltak át mindenkit. Még rabosítottak is bennünket, tehát négyféle módon lefényképeztek a kezünkben egy azonosító számmal