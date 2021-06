Salamon Gergő: „Ennek az országnak egy erős vidékre volna szüksége”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Hajdú-Bihar megye 3-as számú választókerületében is az elvándorlás jelenti a legnagyobb kihívást, ezért is jelenthet változást, hogy a Jobbik Salamon Gergőt indítja az előválasztáson, aki korábban a párt ifjúsági tagozata elnökségének tagja is volt, így nemcsak a térség problémáit ismeri, hanem a fiatalok számára is tud megnyugtató válaszokkal szolgálni. Interjú.

Mi a legfontosabb üzenete az előválasztások előtt a választókörzetében élő választók számára?

Kötelességünk leváltani a Fideszt 2022-ben, amely elsősorban úgy sikerülhet, ha megtaláljuk minden körzetben a legerősebb ellenzéki jelöltet. Ezért fontos, hogy minél többen részt vegyenek az ellenzéki előválasztáson. Egy olyan körzetben indulok, amely legalább 25 évvel le van maradva a nyugati országrésztől. Az alacsonyan tartott bérek és a közutak rendkívül rossz állapota a legnagyobb probléma a környékén.

Hogyan lehet ezt a szinte történelmi lemaradást ledolgozni?

Van 6-7 olyan település, köztük Létavértes vagy Bagamér környéke, ahol helyi torma feldolgozókat kéne csinálni, és akár belföldre akár külföldre értékesíteni a termékeket. Ami rendkívül fontos, hogy komoly problémát okoz a fiatalok elvándorlása. A Jobbik által korábban szorgalmazott bérlakásépítési-program komoly segítséget nyújthatna abban, hogy a fiatalok ne a városokba meneküljenek a lakhatási problémák és a munkalehetőség hiánya miatt.

De szintén komoly probléma, hogy van olyan település, ahova, ha bemegy a mentő, akkor elakad az utcában és be kell tolni.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

Ebben a választókerületben többségében fideszes települések vannak, így a kormány azért igyekszik kompenzálni őket. De akadt olyan település itt, ahol a polgármester 12 millió forintért vásárolt szolgálati személyautót.

A rendkívüli jogrendet követően Hajdúhadház polgármestere 12 millió forintért vesz új autót az önkormányzatnak A haon.hu írta meg, hogy Hajdúhadház képviselő-testülete korábban három darab személyautó lízingeléséről hozott döntést, majd csütörtökön Csáfordi Dénes városvezető kihangsúlyozta, hogy a több százezer kilométert futott gépkocsikat megtartják, vagyis nem a gépkocsik cseréjéről, hanem az önkormányzat járműparkjának bővítéséről van szó. Mindemellett a járműállományt egy darab szedánnal is bővítik.

A vállalkozások viszont semmilyen segítséget nem kaptak, így a pandémia után rossz anyagi helyzettel rendelkeznek. A kistelepüléseken lévő boltok vagy kisebb szolgáltatások nem kaptak támogatást az államtól, így jelenleg is a túlélésért küzdenek.

Salamon Gergő Salamon Gergő - Facebook

Ön szerint 2022-ben, a kormányváltás után mi lesz a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, és Ön milyen feladatban vállalna szerepet?

Mindenképpen szakértői kormányra volna szükség egy ilyen NER-korszak után. Úgy vélem, olyan helyzet állt elő, hogy a politikusoknak egy picit hátrébb kéne állnia és a független szakértőkre kell bíznia a kormányzás egy részét. Az én feladatom az lesz, hogy a helyi embereket képviseljem az Országgyűlésben. Én nem Budapestről akarom megmondani mire van szüksége Hajdú 3-ban, hanem folyamatosan szeretnék kommunikálni az itt élőkkel, ahogyan azt az elmúlt években is tettem.

Hogyan vélekedik arról, hogy a Jobbik több fiatal képviselőjelöltet is indít az ellenzéki előválasztáson?

Korábban én magam is a Jobbik Ifjúsági Tagozatának az elnökségi tagja voltam, így jó rálátásom van a hazai ifjúságpolitikára. Nyilván a Jobbik már jó ideje az a párt, amely a felmérések szerint is a leginkább képes megszólítani a fiatalokat. Ami azért is fontos, mert az elmúlt 30 évben nagyon kevés fiatal ment el szavazni. Látjuk, hogy komoly problémákat okoz a falvak elnéptelenedése, hiszen munkalehetőség és lakhatás hiányában a fiatalok a városokba költöznek inkább, ez pedig hosszú távon ahhoz vezet, hogy a falvak kihalnak. Pedig ennek az országnak egy erős vidékre volna szüksége.