Bíró László: „Ezzel a kormánnyal nem lehet semmilyen kompromisszumos megoldást találni a társadalom problémáira!”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Bíró László, a Jobbik és a parlamenti ellenzék közös jelöltjeként már megérezhette milyen az, amikor a teljes kormánysajtó és a Fidesz összes jelentősebb politikusa veszi célba. 2020-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerületben tartott időközi választáson, még így is csak „krumplihosszal” végzett a fideszes Koncz Zsófia mögött. Az eredményt most sem érzi kudarcnak és úgy véli, az akkor megszerzett tapasztalatokat a 2022-es kampányban lehet majd kamatoztatni, mert mint fogalmazott, azok a társadalmi, szociális, egészségügyi, gazdasági, infrastrukturális és nem utolsósorban politikai gondok most is aktuálisak az ország egyik legelmaradottabb térségében. Interjú.

Az októberi, borsodi időközi választáson felsorakozott Ön mögött az összes ellenzéki párt és csak néhány százalékon múlott a győzelem. Mennyire törte le a választás eredménye?

Nem éltem meg kudarcként az időközi választás eredményét. Én úgy érzem, soha nem volt még ennyire csillogó az ezüst és soha nem mattult be még burgonyától így az arany. 2018-ban közel 50 százalékkal nyert Koncz Ferenc a körzetben, így ez egy erősen fideszes választókerületnek számított, amikor indultam. Ne feledjük azt sem, hogy '18-ban a Fidesz másik 105 választókerületben is jelen volt, míg most csak minket és az összefogást támadta.

Ekkora ellenszélben ez nagyon szép eredmény, én úgy gondolom.

Tavaly ősszel tárgyalóasztal mellett döntöttek a személye mellett, most meg kell mérettetnie magát más jelöltekkel szemben is az előválasztáson. Sokan azt állították – utólag - Önről, hogy nem volt ideális választás a személye, lehet, hogy az idén be is bizonyosodik ez és mást választanak az emberek a Fidesz kihívójának?

Ez kiderül az előválasztáson – és épp a személyem támadása miatt örülök annak a lehetőségnek, hogy az emberek választhatnak kihívót a Fidesznek. Ezután egyetlen párt vagy civil szervezet vezetője nem mondhatja rám, hogy lett volna jobb választás nálam. Az előválasztáson demokratikus módon dőlhet el, ki a legalkalmasabb összellenzéki jelölt, aki egy az egy ellen küzdhet meg a Fidesz jelöltjével szemben. A választók bölcsessége minden személy akaratán, agilitásán felül áll. Nagyon fontos, hogy az előválasztásnak programok ütköztetéséről kell szólnia, nem személyeskedésről, mivel a végén a győztes jelölt mögé minden ellenzéki párt és ellenzéki civil szervezet teljes mellszélességgel fog beállni.

Így az összellenzéki jelölt olyan személy lesz, aki képes megérteni a térségben élő minden társadalmi csoport problémáját, azokra megoldási javaslatokat képes adni. Hiszem, hogy én ilyen jelölt vagyok.

Bíró László Bíró László / Facebook

Az időközi országgyűlési választás ismételten igazolta a „sorsod Borsod” tételt. Az elmúlt 30 év sebei csak tovább mélyültek?

Bár a megye egységes elnevezésű, mégis mindenki jogosan büszke arra, hogy mely földrajzi régióban él. Az iparosodott borsodi régióban, Abaúj kapujában, vagy éppen a Zemplén lábánál.

De igaz, a megélhetés viszont egyformán nehéz minden régióban. Vagy a migráns munkások veszik el a megélhetést a Tiszaújváros környéki emberektől, vagy a kórházat teszik tönkre az abaúji régióban, de beszélhetünk a hegyaljai gazdák zöldszüretéről is. Nehéz kenyér jutott az itt élőknek. Sokan mentek el az elmúlt évtized elejétől megélhetést keresni külföldre innen. Rengetegen élnek mélyszegénységben is, elsősorban a Hernád-völgyében és a Takta-közben.

Mi változhat 2022 tavaszán, ami nem volt adott 2020 októberében? Miért érzi magát esélyesnek a fideszes jelölttel szemben?

2022-ben esélyünk lesz leváltani a kormányt és nem egy ellenzéki képviselőt ültetnének be az emberek a Parlamentbe. Ez itt nálunk nagyon sokat jelent, hisz függési rendszer alakult ki a térségben. Az őszi fórumainkra rendkívül bátor emberek mertek csak eljönni, épp azért, mert meg lett volna a következménye annak, ha „nem tartják a sort” - legyen szó közmunkásokról vagy polgármesterekről. 2022-ben azonban nem kell félniük attól – bízzunk benne -, hogy a térség nem kap pénzt, ha én vagy egy másik – jelenleg – ellenzéki képviselőjelölt kerül be az Országgyűlésbe.

A változásra pedig már nagyon ki vannak éhezve az itt élők. A változás szele erős volt az időközi választáson, és hiszem, hogy elsöprő erejű lesz 2022-ben.

Sem az egészségügy, sem az oktatás, de szociális, vagy önkormányzati szinten sem sikerült áttörést elérni az elmúlt fél évben, ahogyan az előző tíz évben sem. Az ígéretek megmaradtak, a tettek elmaradtak. Egyre nehezebb megélni és erre csak egy kormányváltás fog megnyugtató és végleges megoldást adni.

Bíró László Bíró László / Facebook

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

Az egészségügyben dolgozók kitartó, mondjuk ki: hősies munkáját ezúton is szeretném megköszönni! Az elhivatottságuk előtt mindenki meghajol. Különösen azok, akik bekerülnek a kórházakba és már nem csak a kormánypropaganda hírein keresztül kényszerülnek megtapasztalni az áldatlan állapotokat, mely az egészségügyben tapasztalható.

A mikro- és kisvállalkozásokat nagyon megviselte a járvány. Sokan bezártak, felfüggesztették vállalkozásuk működését. Különösen sújtja ez a turisztikai, szépségipari és egyéb szolgáltatási szektorban dolgozó vállalkozókat, gazdasági társaságokat. A kormány nemcsak az út szélén hagyta, de a gödörbe is taszította őket. Az elmúlt időszakban szükségük lett volna a kormány támogatására, mind a kieső bérek, mind a járulékok tekintetében, amit csak részben kaptak meg, de ez sajnos nem bizonyult elégségesnek. Az önkormányzatokat érintő elvonások a szociális háló szűkülését eredményezte. Komoly problémákkal küzdenek polgármesterek és a testületek. Igyekeznek helytállni, de így ez szinte lehetetlen.

Jól összerakott, szakmai programja volt ősszel, melyet nagyrészt választópolgári igények alapján állított össze. Mennyi valósult meg belőle, mit tud felmutatni a frissen megválasztott fideszes képviselő?

A 37-es főút négysávosításának megkezdése látványos és egy 30 éves ígéret. Bízunk benne, hogy a beruházásra szánt összegből sikerül maradéktalanul megvalósítani a tervekben szereplő elképzeléseket. Sajnos több olyan útépítésről és belterületi csapadékvíz-elvezetésről hallok, ahol már most kénytelenek olcsóbb anyagokat beépíteni, olcsóbb kivitelezési technológiát alkalmazni, mint azt a pályázatokban benyújtáskor jelezték. Ez nem az önkormányzatok felelőssége, mert ők megpróbálják a legjobbat kihozni a megítélt pályázati pénzből. A kereskedők sem tehetők teljes mértékben felelőssé, akik a beépített anyagokat értékesítik. A felelősség a pályázat elbírálásának idejében és az az idő alatt eltelt pénzromlásban keresendő.

A forint értékállóságának megőrzéséért a kormány felelős. Az elhibázott gazdaságpolitikájuknak “köszönhető” az, hogy akár egy év alatt háromszor is drágulhat egy-egy kivitelezés ára. Mivel a kormány többlet forrásokat nem biztosít - az önkormányzatok bevételeit ráadásul a Fidesz megnyirbálta -, nincs más kiút: egyezkedni kell a kivitelezővel. Valószínűsíthető, hogy a kompromisszumok a végén a minőség kárára köttetnek meg.

A mai napig van olyan település a választókerületben, ahová lajtos kocsival hordják az ivóvizet, nincs szennyvízhálózat, nincsenek továbbra sem sármentesen járható belterületi utak és a közlekedés sem megoldott rendszeresen a megyeszékhelyek, vagy Tiszaújváros felé.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Kitart a korábbi programja mellett? Melyek lennének a legfontosabb, legsürgetőbb feladatok a térségben?

A legelső a megélhetés biztosítása kell, hogy legyen mindenki számára. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy a térségünkben lévő vállalkozások forráshoz jussanak. Ne az oligarchák és a NER lovagjai vigyék el az uniós fejlesztési források többségét.

Szükséges, hogy megértsük: ezzel a kormánnyal nem lehet semmilyen kompromisszumos megoldást találni a társadalom problémáira! Elvakította őket a habzsolás, nem képesek átlátni az itt élő emberek gondjait, így azt megoldani sem képesek.

A huszonnegyedik órában vagyunk. Nem elég néhány programpont ismertetése. Komplex és gyors változásra van szüksége térségünknek. A vállalkozásoknak forrásra, az egészségügynek megbecsülésre, a mezőgazdaságnak piacra, az iparnak hazai dolgozókra.

Az ellenzék korszakváltást akar, nem pusztán kormányváltást. Ön milyen lépéseket emelne ki ebből az építkezésből?

Az első feladat az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kell, hogy legyen. A jelenlegi ügyészi rendszer ugyanis nem képes és legfőképpen nem érdekelt az elszámoltatás megindításában és végrehajtásában.

Mivel az életemet vidéken éltem le és a munkám a mezőgazdasághoz, logisztikához, energetikához és vidékfejlesztéshez köt, elsősorban ezeken a területeken tudom segíteni munkámmal 2022 után az új kormány működését.

Ezeken a területeken tudom legjobban szolgálni a választókerületben élő emberek érdekeit.