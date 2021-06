Dunaújváros ostroma - a Fidesz megjelent a város kapuiban, mint valami ukrán maffia

Ahogy arról beszámoltunk, Dunaújváros fideszes ostroma újabb fázisához érkezett, ugyanis az Orbán-kormány határozatot nyújtott be arról, hogy kialakítja Fejér megye 4-es számú választókörzetében a különleges gazdasági övezetet – egyszersmind milliárdos bevételtől megfosztva a jobbikos vezetésű Dunaújvárost.

Pintér Tamás, a város jobbikos polgármestere szerdán sajtótájékoztatón arra emlékeztetett, hogy a kedd éjszaka benyújtott kormányhatározattal minden egyes dunaújvárositól 100 ezer forintot vontak el. Közölte, az önkormányzat ma elfogadott egy olyan határozatot, amiben elítélték a Molnár Krisztián fideszes megyei elnök által benyújtott, Dorkota Lajos, volt országgyűlési képviselő, egykori alpolgármester által írt dokumentumot, amely a várostól évente 1,5 milliárd forintot fog ellopni évente.

Elmondta, arra figyelmeztetik Magyarország kormányát, hogy a különleges gazdasági övezetre vonatkozó javaslat nem igazságot tesz Fejér 4-ben, hanem megpróbálja Dunaújvárost nyomorba taszítani, tönkretenni.

„Nem fogjuk hagyni, meg fogjuk védeni a városunkat nemtelen támadások ellen, megvédjük a harácsoló fideszes maffia ellen, és a jövőben sem fogjuk hagyni, hogy szegénységet és nyomort hozzanak Dunaújvárosba”

– szögezte le Pintér Tamás.

Kálló Gergely, a térség jobbikos országgyűlési képviselője szerint

nehéz szavakat találni, amikor a különleges gazdasági övezet furkósbotjával, a kormány leghatékonyabb fegyverével lesújtanak egy településre, egy régióra. Ettől megdöbbent az egész ország

– tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta, nem igaz, hogy igazságosabb lesz az elosztási rendszer. Eddig 51 ezer itt élőnek volt biztosította az önkormányzatokon keresztül az iparűzési adó, most ugyanez a szám 14.500 főre csökkent. Elmondta azt is , hogy a kistelepülésekkel megkötött megállapodásokat sem hozták nyilvánosságra.

„Ami eddig jog volt, az innentől kegy, amit eddig a jog biztosított Dunaújvárosnak, Rácalmásnak, az innentől átalakul keggyé, és innentől kezdve Székesfehérváron a fideszes potentátok fogják azt gyakorolni”

– festette le a helyzetet Kálló Gergely. Emlékeztetett arra is, nem tudni, mikor és hogyan osztanak vissza, és azt sem tudni, hogy a visszaosztott pénzeket mire lehet költeni, mert most már nem szabadfelhasználásúak lesznek a források, célzatosan lehet azokat felhasználni. Azt sem tudni, hogy erről a változásról értesítették-e a településeket.

"Dunaújvárost kirabolták. Az elkövető pedig a Fidesz-kormány volt" Pintér Tamás polgármester, Dunaújváros alpolgármesterei és Kálló Gergely országgyűlési képviselő közös sajtótájékoztatót tartottak kedden Dunaújváros kirablásáról címmel. Dunaújváros jobbikos polgármestere annak kapcsán, hogy a kormány minden tiltakozás ellenére különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsa, Rácalmás, Adony, illetve Kulcs területét, a dél-koreai SK Innovation új akkumulátorgyárának tervezett helyszínét úgy fogalmazott:

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje azzal kezdte, hogy naiv ember lenne, ha néhány héttel ezelőtt ne sejtette volna, hogy a Fideszt ezt megmeri tenni, hogy büntetésből milliárdos bevételt elvon Dunaújvárostól.

De azért mégiscsak ismerjük ezt a rezsimet, azt a rendszert, ami nem kormányzati teljesítménnyel akar választást nyerni, hanem fenyegetéssel, büntetéssel, osztogatással, vagy mint most fosztogatással – fogalmazott a pártelnök.

„Ismerjük a rendszert, amelyik valamiért betegesen vonzódik a padláslesöprőkhöz”,

amikor érzik 11 év után a bukás szelét, és elérkezettnek látták az időt, hogy lesöpörjék a padlást Dunaújvárosban – tette hozzá.

Jakab Péter szerint, ha idejön a térségeb egy multi, amelyik használja az úthálózatot, az infrastruktúrát, akkor joggal várják el az itt élők az iparűzési adót,

„de akkor a Fidesz megjelenik a város kapuiban, mint valami ukrán maffia, és azt mondja, márpedig ezt a pénzt most elveszem”

– magyarázta.

„A dunaújvárosiak vetnek, a fideszesek meg aratnak? Ezt Borsodban úgy hívják, hogy élősködő”

– mondta Jakab Péter, aki szerint élősködik a nemzet nyakán az, aki elveszi azt, ami másé, és szétosztják a haverok közé.

Egyben ígéretet tett arra, hogy a 2022-es kormányváltás után visszaadnak mindent a népnek.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy történt-e egyeztetés Dunaújváros és az Orbán-kormány között, ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter erre a Kormányinfón ígéretet tett.

Béli Balázs / Alfahír

Kálló Gergely elmondta, őt nem kereste meg senki a kormány részéről, és maga a tervezett is véletlenszerűen került nyilvánosságra. Pedig, mint mondta, Gulyás Gergelynek lett volna lehetősége arra, hogy őszintén válaszoljon a kritikákra és az aggodalmakra, ugyanis számon kérte őt a Parlamentben, azonban a kancelláriaminiszter „teljes tudatlanságáról tett tanúbizonyságot”. Nem volt semmilyen diskurzus – hangsúlyozta a jobbikos országgyűlési képviselő.

Hasonló dolgokról számolt be Pintér Tamás is, nemcsak az érintett minisztériumokat, de Orbán Viktor miniszterelnököt is megkeresték, hogy ne kerüljön napirendre a különleges gazdasági övezet terve, de sikertelenül. Amikor a Parlament az utolsó ülésnapján egy törvényjavaslattal két dunaújvárosi területet is elvontak, és átadtak ingyenes használatra Rácalmásnak, már éreztük, nem gondolták meg magukat – idézte föl.

„Láthatta mindenki, hogy egy olyan pitiáner bosszúnak vagyunk áldozata, amit Magyarország történelme nem látott”

– mondta Pintér Tamás, hozzátéve: de mi nem fogjuk hagyni, hogy a városunk elvesszen.