Jakab Péter Mészáros érdekeltségénél forgatott, amikor majdnem elütötte egy munkagép

Jakab Péter, a Jobbik elnöke a fonyódligeti egykori Erzsébet-tábor helyszínén forgatott, amikor is egy munkagép majdnem elütötte. Az esetről Jakab egy rövid Facebook-videót is közzétett, amin jól látható és hallható, hogy bár többen szólnak a munkásnak, hogy álljon meg, ő azonban nem zavartatja magát és a politikussal nem foglalkozva tolat tovább. A poszt szerint később a részletekről is beszámol a pártelnök.

A fonyódligeti tábor kapcsán még februárban jelent meg a közbeszerzési értesítőben, hogy nettó 4,48 milliárd forintért Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér B.Á.L. Zrt. újíthatja azt fel. Az Átlátszó írta meg korábban, hogy Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által kiírt közbeszerzésen mindössze két cég indult, a Fejér B.Á.L. Zrt. és a Laterex Építő Zrt., de utóbbi ajánlatát nem bírálták el. Ennek oka, hogy a Mészáros-gyerekek cége olcsóbb ajánlatot adott (a Laterex 4,7 milliárddal pályázott), és a kiíró csak a legkedvezőbb árajánlatú pályázatot vette figyelembe.

A Mészáros család számára nem ez lesz az első gyermektábor, amit felújíthatnak: korábban a zánkai tábort is rájuk bízták közel 23 milliárd forintért, amit szintén a Fejér B.Á.L. hozhat tető alá három ütemben.