Végre őszinte a kormány: mosolygós és mérges emojikkal kommunikál a választókkal

Féltő gondoskodással bír társadalma iránt, de gondjai vannak érzelmei kimutatásával? Túl összetettek a politikai-közéleti gondolatmenetei? Ne aggódjon, a magyar kormány segítő kezet nyújt Önnek, innentől elég, ha boldog, szomorú vagy dühös emojikkal fejezi ki magát!

Az Orbán-kormány kommunikációs paneljei évek óta az egyszavas kifejezésekre törekednek, minden bizonnyal olyan kommunikációtudományi téziseket követve, miszerint minél rövidebb egy üzenet, annál jobban megragad az emberek fejében.

Így lett az Európai Unióból Brüsszel, az illegális bevándorlókból és menekültekből migráns, a nyugati kritikákat megszemélyesítő főgonosz-karakterből, Soros Györgyből csak Soros, de ugyanez figyelhető meg Gyurcsány Ferenc esetében is, aki csak Gyurcsány, sőt a felesége sem Dobrev Klára, hanem Gyurcsányné.

Bár az ilyen kommunikációs fogásokon joggal sértődhetnének meg a kormánypárti szavazók is, hiszen alapvetően ők állnak a bugyuta egyszerűsítések célkeresztjében, most úgy tűnik, a kormány szintet lép és tovább egyszerűsít:

már betűk sem kellenek, csak rajzok.

Szerdán több helyen is olyan fotók jelentek meg a közösségi médiában, melyek szerint az újabb Nemzeti Konzultációt olyan plakátokon hirdeti a kormány, amin egyszerű hangulatjelek vannak.

Noha a plakátokon kérdések szerepelnek, az arra adott emojik rögtön utalnak is arra, hogy hogyan kellene válaszolnunk rájuk, legalábbis milyen érzelmekkel. A kendőzetlen manipuláció szerint ha boldogan gondolunk a minimálbér emelésére, akkor mosolygunk, ellenben mérgesek vagyunk ha a gyermekeinket szexuális propagandával terhelik, ha pedig jönnek az illegális bevándorlók, konkrétan felrobban a fejünk a döbbenettől.

Természetesen a Nemzeti Konzultáció eddig is értelmetlen propagandaeszköz volt, amit részben a primitív kommunikációs csatározások alkalmával használnak fel „bizonyítékként” arra, hogy az emberek mennyire egyetértenek a kormánnyal, illetve nem utolsó sorban ezzel tarthatják lélegeztetőgépen az évről évre piacképtelenebbé váló Magyar Postát. Mivel a kérdéseknek általában nincs értelmük, a rájuk adott válaszok irányítottak és cinikusak, azon sem kell meglepődni, hogy a minimálbér-emelésről is szavazhatunk, márpedig olyat ember még nem látott, hogy arról szavazhasson, hogy kapjon-e pénzt, vagy, hogy csökkenjenek-e az adói. Nem véletlen, hogy ilyen butaságokat igazi népszavazáson nem is lehet csinálni, az emberek nem szavazhatnak a saját pénzügyi lehetőségeikről és terheikről.

Az azonban mégis figyelemreméltó, hogy a kormány már piktogrammok szintjén kommunikál a választópolgárokkal, és egyben előrevetíti azt is, milyen kampány áll előttünk. Nem kell meglepődnünk, ha 2022-ben csak annyi lesz mindenhol kiírva, hogy „Orbán = csodás, Ellenzék = szar”. Nyilván közpénzből, ahogy most is.