Reggel óta probléma áll fenn a műszaki vizsgáztatással országszerte

A hvg.hu hétfőn arról számolt be, hogy olvasójuk jelezte, reggel hét órára kapott időpontot műszaki vizsgára, majd közölték vele, hogy leállt a vizsgáztatás és várnia kell. A probléma még délben sem oldódott meg.

Három fővárosi vizsgahelyet is megkeresett a lap, s maguk is megerősítették, hogy nem megy a rendszerük reggel hat óta. Az is kiderült, hogy a Belügyminisztériummal való adatkapcsolat állt meg.

A bővebb információk reményében megkeresték a Belügyminisztériumot is, ám eddig még nem válaszolt a tárca.