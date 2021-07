Zágráb Nándor: „A helyi jobbikos szervezetek már kampányüzemmódban vannak”

- írta Facebook oldalán Zágráb Nándor, miután a hétvégén megválasztottak a Jobbik pest megyei elnökének.

A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje Pest-megye 12. számú választókerületében úgy fogalmazott, ezzel gyakorlatilag felkészültek az előválasztásra.

- közölte Zágráb Nándor hozzátéve, hogy választókerületében 95 százalékos a lefedettségük, ami mint hangsúlyozta azért is fontos mert segítői pontosan tudják, mikor kell standolni, mikor lehet a leghatékonyabban megszólítani a helyi választókat.

Múlt pénteken Jakab Péterrel, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjével együtt fogadták az érdeklődőket Cegléden, Nagykőrösön, illetve más helyszíneken is.

- tette hozzá Zágráb Nándor.

A Jobbik jelötje elmondta, a múlt pénteken Jakab Péterrel tartott közös utca fórum is sikeres volt. Felhívták a figyelmet a választókerület általános problémáira. Ezek közül is kiemelkedett a nagykőrösi strand ügye.

Nagykőrösön a 40 fokos melegben nincs strand. Most ott tartunk, hogy van a városnak egy gazzal felvert, 250 millióból megépült fürdője, amire a helyi fideszes polgármester csak annyit mondott, az ott élők nem akarnak fürödni a 40 fokos hőségben, de az eltűnt százmilliókkal viszont azóta sem számolt el. Egyébként azt is tapasztaltuk, hogy kifejezetten nyitottan, álltak a választók Jakab Péter és a Jobbik politikája iránt, így irántam is, a másik, hogy sokan jelezték, szeretnének csatlakozni a Jobbikhoz, tehát ebből a szempontból is szerencsés volt a Jobbik elnökével tartott közös kampányolásunk