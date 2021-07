Homok került a NER-média fogaskerekébe Vaszily elszámoltatja Huth Gergelyt

A Média1 írása szerint arra kíváncsi Vaszily Miklós – a Mészáros Lőrinchez, Orbán Viktor barátjához is köthető Pesti TV-t üzemeltető médiavállalat 50 százalékos társtulajdonosa –, hogy Huth Gergely műsorgyártó cége hogyan költi el a csatornától származó, a műsorok elkészítésére adott százmilliókat. Huth Gergely szerint megalapozatlan rágalmak terjednek a műsorgyártó cégével kapcsolatban és áll a vizsgálat elébe.

Vaszilyhez eljutott egy olyan terjedelmes lista, amely arról szól, hogy nem elsősorban a KATA adónem idén év eleji szabályainak egyébként valóban kedvezőtlen megváltoztatása okozott pénzügyi, likviditási gondokat a Pesti TV-nél, tehát nem az adójogi szabályok miatt csúszott a fizetés, hanem finoman szólva is pénzszórás, pazarlás zajlik a Fidesz közeli csatornánál.

A Mészáros Lőrinc pénzét is felhasználó Bizalmi Vagyonkezelő Kft. és Vaszily 50 százalékos tulajdonában lévő Progress Media Hungary Kft. (a Pesti TV tulajdonosa) vállalkozási szerződés keretében, tehát megrendelőként gyártatja a csatorna műsorait Huth Gergely cégével, a Gerilla Press Kft.-vel.

Vaszily Miklós a Media1-nek ennek kapcsán elmondta: a Progress Media Hungary Kft. – mint a csatorna tulajdonosa – határidőre fizet Huthék gyártócégének a műsorok után, így a munkatársak felé a múltkori fizetési késedelemnek nem a Progress Media Hungary Kft. volt az oka, és nem lett volna szabad előfordulnia. Vaszily reményét fejezte ki, hogy ez még egyszer nem fordul elő.

A tavalyi alapítású kormányközeli tévécsatornánál csúszásba kerültek a stábtagok fizetéseivel, valamint sor került már némi létszámleépítésre és idén márciusban a műsorstruktúrán is igazítani kellett: meg kellett szüntetni a reggeli műsort, amelynek önmagában a léte is pénzkidobás volt.

Vaszily ugyanakkor azt mondta a Media1-nek: a pénzek felhasználásával és a különféle belső ügyekkel kapcsolatos, a Pesti TV-s informátorok által összegyűjtött információkról mostanáig nem volt tudomása, majd kijelentette, hogy ki fogja vizsgáltatni ezeket, mert fontos, hogy a gyártópartner, a Gerilla Press megfelelően használja-e fel a Pesti TV-től műsorok gyártására kapott összegeket.

A megfelelő lépéseket meg fogom tenni, át fogjuk beszélni üzleti partnerünk, a Gerilla Press Kft. vezetésével a költéseket és az informátor állításait. Térjünk vissza egy későbbi időpontban a kérdésre, amikorra ellenőrizhetjük az informátor által említett költéseket

- nyilatkozta a lapnak Vaszily, aki megígérte, hogy a vizsgálat végeredményéről is beszámol.

A Média1 beszélt Huth Gergellyel a Pest Srácok főszerkesztőjével aki először azt mondta, semmiféle pazarlás nem történt, és csak rágalmakról van szó. Nem sokkal később a programigazgató meglehetősen feldúlva újra hívta a Média1 szerkesztőségét és azzal fenyegetőzött, hogy a lap meg se említsen konkrét ügyeket, mert akkor azonnal jogi lépéseket tesz. Hozzátette: áll a Vaszily által említett vizsgálat elébe. Azt viszont megerősítette, hogy a létszámleépítés az állomány 10 százalékát érinti.

Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője kitüntetést vesz át Tarlós István főpolgármestertől 2019-ben MTI/Balogh Zoltán

A Pesti TV-s berkekben lévő félelmeket tovább táplálhatja az is, hogy a csatorna nézettsége a Nielsen Közönségmérés mérőműszeres kutatási adatai szerint – az időnkénti kiugrásoktól eltekintve, amire Huth Gergely, a csatorna programigazgatója szereti felhívni a figyelmet – valójában közép- és hosszútávú trendeket nézve továbbra is meglehetősen alacsony. A számok alapján egyelőre olyan kevés nézőt mérnek a csatornának a mérőműszerek, hogy kérdés, hosszútávon fenntartható pályára tudják-e állítani. A lap felidézi, hogy még kormánypárti berkekben sem nézik jó szemmel, ha óriási pénzeket éget el egy olyan tévécsatorna, amit csak egy nagyon szűk kör néz. Így ugyanis nem járul hozzá érdemben a Fidesz 2022-es választási győzelméhez. A csatorna kritikusai szerint a Pesti TV-t jelenleg az tartja életben, hogy ha a csatornát ilyen hamar bezárnák, az komoly arcvesztés lenne.

A Pesti TV-t működtető Progress Media Hungary Kft. egyébként a 2020-as, csonka félévben félmilliárdos veszteséggel zárt. Ezt persze még be lehet tudni annak is, hogy egy induló csatornáról van szó, ahol komoly beruházásokra is szükség volt még úgyis, hogy a műsorokat a KESMA-hoz tartozó Hung-ister Kft. stúdióiban szokták felvenni a Pólus Center háta mögött. A Huth Gergely nevéhez kötődő Gerilla Press Kft., azaz a Pesti TV gyártópartnere 680 millió forint árbevételt és 11 millió forintos veszteséget produkált az Opten céginformációs rendszerben lévő adatok szerint, de azt nem tudni, hogy ebből mennyi származik a Pesti TV projektből.