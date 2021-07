Nemi erőszak történt az olimpia megnyitójának főpróbáján

Egyelőre nem állíthatjuk, hogy a legszerencsésebb olimpiai játékok rendező lenne Japán, miután a COVID-19 fertőzés miatt már így is el kellett halasztani egy évvel az ötkarikás játékokat. Ráadásul, most egy év elteltével is kizárólag nézők nélkül kerülhet sor a megmérettetésre, mindezt úgy, hogy a lakosság nagy része nem is támogatja a megrendezést. Most pedig itt egy újabb kényelmetlen ügy...

Sajtóhírek szerint letartóztattak egy 30 esztendős üzbég férfit, akit azzal vádolnak, hogy megerőszakolt egy 20 év körüli nőt a tokiói Olimpiai Stadionban, miközben zajlott a megnyitóünnepség főpróbája. A feltételezett elkövető egy 30 éves üzbég diák, bizonyos Davronbek Rahmatullajev, aki az egyik alvállalkozó cégnek dolgozott, s feladata állítólag az volt, hogy a kiérkezett újságírókat étellel és itallal lássa el.

A nyomozás részletei szerint a 7 éve Japánban élő üzbég férfi pénteken találkozott a 20 éves lánnyal, akit a stadion egyik folyosóján erőszakolt meg, miközben éppen zajlott a nyitóünnepség főpróbája.

A férfi azonban azt állította a rendőrségnek, hogy nem erőszakoskodott, mert a hölgy „benne volt a dologban." A nő szerint azonban a férfi bevonszolta őt egy szobába, ahol egy széken megerőszakolta. Az olimpia szervezőbizottsága természetesen azonnal elítélte az esetet. Mint írták, sajnálkozásukat fejezik ki az eset miatt, amely „aláássa a bizalmat az olimpia iránt”.