A MOB elnöke szerint fontos lenne a jó olimpiai rajt

Az eredményesség szempontjából mint mindig, a pénteken kezdődő tokiói ötkarikás játékokon is fontos lenne a jó rajt Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint.

Az MTI tudósítója szerint Kulcsár Krisztián arról beszélt, hogy

"bár minden országnak fontos a jó kezdés, nekünk magyaroknak különösen, tekintve hogy az úszás és a vívás is a program elején szerepel. Nagyon jó lenne, ha a házigazda japánok is jól rajtolnának, mert szerintem akkor elmúlna ez a görcsösség és feszültség, ami most jellemzi őket az olimpia kapcsán, és a sikerekre helyeződne át a hangsúly"