Stummer János a lehallgatási ügyről: a következő lépés, hogy a kormányra nyomást gyakorlunk

Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában kifejtette, a lehallgatási botrány miatt sürgető lenne összehívni a bizottság rendkívüli ülését, azonban a testület kormánypárti tagjai azt nem tartják indokoltnak.

Stummer János: Kezdeményezzük a Nemzetbizontsági bizottság összehívását a megfigyelési botrány miatt Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a Direkt36 oknyomozó újságcikke szerint a magyar kormány újságírók, politikusok és más közszereplők okostelefonjainak feltörésére is használta a világ egyik legfejlettebb kémszoftverét. Stummer János, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke erre reagálva közösségi média oldalán azt írta, amennyiben a fentiek bebizonyosodnak, az még az elmúlt tíz év után is olyan szintlépésnek tekinthető, ami nem maradhat közvetkezmények nélkül.

Az ellenzéki politikus változatlanul úgy gondolja, érdemes lenne meghallgatni az ülés keretében az illetékes titkosszolgálatokat. Továbbá világossá tette álláspontját:

amennyiben a Fidesz lapít, sumákol ebben az ügyben, azt mi nyílt beismerésnek fogjuk tekinteni és venni.

Stummer felidézte, hogy az első reakciók egyikét a kormány részéről Szijjártó Pétertől hallhattuk a botránnyal összefüggésben. Az ominózus sajtótájékoztatón a külügyminiszter azzal védekezett, hogy az általa felügyelt Információs Hivatalnak (IH) semmifajta szerződéses kapcsolata nincs az érintett izraeli céggel. A Jobbik országgyűlési képviselője úgy látja, hogy

Szijjártó egy könnyű nyilatkozatot tett, mivel a titkosszolgálatok közül valóban nem az IH dolga, hogy felderítse és felgöngyölítse ezt az ügyet.

Emlékeztetett, hogy Magyarországon van egy elhárítás, ami az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH), s ennek pedig Pintér Sándor az illetékes minisztere.

A belügyminiszter szavaira, miszerint 2010 óta nem folytattak és nem folytatnak a nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyeléseket, Stummer azt mondta: ők ezt mondják, mi meg mást gyanítunk.

Azon információhalmaz alapján, amik megjelentek, Stummer nemhogy nemzetbiztonsági, hanem jogállami aggályokat is lát.

Szerinte az a legnagyobb probléma hazai szinten a Pegasus-ügyet illetően, hogy a rendelkezésre álló információk alapján

mégiscsak olyan emberek megfigyelése történt meg, akik nem követtek el és nem terveztek semmilyen bűncselekményt, hanem egyetlen "bűnük" volt, hogy bizonyos politikai kérdésekben nem osztották Magyarország jelenlegi kormányának az álláspontját.

Ugyanakkor Stummer János leszögezte, egyelőre ebben az ügyben több a kérdés, mint a válasz. Mint folytatta, a különböző szerveknek az a feladatuk, hogy megvédjék a saját állampolgáraikat és szenzitív adataikat azokból a súlyos tízmilliárdokból, amelyek a működésüket biztosítják. Ideértve az ország szuverenitásának védelmét is. A politikus hangsúlyozta, tőlük szeretné hallani, hogy ők milyen információk birtokában vannak ezzel kapcsolatban.

Azonban felhívta a figyelmet, a bizottsági ülésre a fideszes többségnek áll módjában elhívni ezeket a szolgálatokat.

Most ennek nekifutottunk, láttuk, hogy a Fidesznek mi a reakciója, próbálják ezt az ügyet lepattintani, mindenféle kacsának, fakenews-nak bélyegezni

- elevenítette fel Stummer, aki szerint

a következő lépés az, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra.

Jelesül egy parlamenti vizsgálóbizottság összehívásával. Ezen kívül elmondta, hogy ma ismeretlen tettes ellen feljelentést tett személyes adattal való visszaélés, illetve tiltott adatszerzés miatt. Emellett örömtelinek tartja, hogy tüntetést is szerveznek, melyben a politikus maga is részt kíván venni.

Úgy véli, három oldalról kell megnézni, hogyan tud tovább menni, tovább gurulni ez az ügy. Egyrészt a legfontosabb szerinte, milyen információk kerülnek még napvilágra ebben az ügyhalmazban. Másrészt az dönti el, merre haladunk tovább, hogy a hazai ellenzéki politikusok, pártok, vagy a közbeszéd más szereplői el tudnak-e érni nyomásgyakorlást a kormánnyal szemben. Végső soron úgy gondolja,

az dönti el a kérdést, hogy a magyar társadalom hogyan rezonál erre az ügyre

- vázolta fel Stummer, aki arról is szólt, hogy a Fidesz-frakció döntésétől függetlenül meg fogja keresni az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az Információs Hivatalt és a szakszolgálatokat is hivatalos levélben. A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke végül arra is választ adott, nincs tudomása olyan ellenzéki politikusról, akit megfigyeltek volna.